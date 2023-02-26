Китай міркує над наданням зброї Росії: чому Заходу буде складно покарати Пекін

У США кажуть, що Китай розглядає можливість надання Росії летальної зброї для війни проти України. Однак поки що позиція Заходу у цьому питанні обмежується лише застереженнями.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, директор ЦРУ Вільям Бернс сам наголошує на тому, що поки що Китай ще не ухвалив рішення про надання Росії летальної зброї.

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У разі таких кроків Пекіна США погрожують відповідними заходами. Зокрема, може йтися про санкції. Однак, за словами політолога, у питанні введення обмежень проти Китаю не все так просто.

"Справа у товарній номенклатурі, у якій є залежність не лише Китаю від Європи, а і Європи та США від Китаю", – зазначив Вігірінський.

Залежність Європи та США від Китаю

Як розповів політолог, на цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки були озвучені дані, які стосуються поглиблення торговельних відносин між країнами Заходу та Пекіном. Зокрема, у країнах ЄС на тлі енергетичної кризи зріс попит на сонячні панелі.

ЄС інтенсифікував постачання сонячних панелей. 90% усіх сонячних панелей, які були завезені до ЄС, були вироблені у Китаї. У таких умовах навряд чи Євросоюз може повністю обмежити імпорт цих виробів з Китаю,

– наголосив Вігірінський.

За його словами, наразі у країн Європи немає альтернативи, звідки можна було б завозити таку продукцію. Також зараз немає інших варіантів, де можна було б налагодити таке масове виробництво сонячних панелей, аби це було економічно вигідно.

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Китай є лідером у постачанні необхідних світові товарів

Є ще низка галузей, у яких Захід залежить від Китаю, зокрема:

акумуляторні батареї для автомобілів та накопичувачі енергії;

рідкоземельні метали та виплавлення виборів з них.

Політолог наголосив, що є ціла сукупність галузей, в яких Китай за останні кілька десятиліть став лідером з постачання необхідних світові товарів.

Тому зараз лунають ці застереження та занепокоєння, які озвучують посадові особи різного рівня. Пекін лише застерігають від того, що він може потрапити під санкції,

– зазначив Вігірінський.

Однак, за його словами, ці санкції відрізняються від механізму, який міг би бути застосований до іншої країни, яка грає не таку значну роль у глобальній торгівлі.

Якими можуть бути санкції проти Китаю

Як зазначив Вігірінський, санкції стануть проблемою не тільки для самого Китаю. Насамперед такі обмеження вдарять по тих країнах, які їх запроваджують. Адже тоді ці держави залишаться без товарів, які їм сьогодні вкрай необхідні.

"Санкції проти Китаю не будуть настільки тотальні, як проти Росії. Китай – це не Росія чи інша країна, стосовно якої можна ухвалювати ультимативні рішення", – додав політолог.

Китаю є чим відповісти

Водночас, за словами політолога, якщо країни Заходу зважаться на санкції проти Китаю, то Пекіну є чим відповісти. Вже є кілька випадків, коли китайська влада показувала, на що здатна.

Австралія заявила, що вона хоче розслідування щодо походження Covid-19. Пекін розцінив це як недружній крок. Після цього, за словами Вігірінського, дивним чином товари з Австралії перестали плисти у напрямку Китаю.

Коли одна з країн Балтії висловилася за покращення відносин з Тайванем, у неї теж виникли певні проблеми, пов'язані з торгівлею з Китаєм.

Політолог підсумував, що наразі Захід намагається вести дипломатичну гру і прагне достукатися до Китаю. Зокрема, західні посадовці наголошують на тому, що санкції можуть призвести до економічних втрат з обох сторін.

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