Летальна зброя та техніка на мільйони: Захід за минулу добу надав колосальну допомогу Україні

1 березня 2022 , 02:53
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Джерело:

Центр протидії дезінформації

На тлі повномасштабної війни з боку Росії Україна продовжує отримувати допомогу від Західних партнерів. Мовиться не лише про грошову та гуманітарну допомогу, а і про зброю.

За минулу добу 28 лютого Захід надав Україні, зокрема, летальну, стрілецьку та протитанкову зброю. Також було виділено понад 300 мільйонів євро.

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Допомогу Україні від Заходу в деталях

  • ЄС – летальна зброя на суму 450 мільйонів євро;
  • Норвегія – 230 мільйонів доларів гуманітарної допомоги;
  • Італія – 110 мільйонів євро;
  • Австралія – летальна військова допомога;
  • Бельгія – 3 тисячі автоматичних гвинтівок і 200 одиниць протитанкової зброї;
  • Німеччина – протитанкова зброя та 500 зенітних ракет Stinger;
  • Чехія – зброя та техніка на суму 18 мільйонів доларів;
  • Швеція – 5 тисяч одиниць протитанкової зброї.

Дякуємо! Україна цього не забуде!
– наголосили в Центрі протидії дезінформації. 

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Яка допомога надійшла Україні від західних партнерів за добу 28 лютого / Інфографіка Центру протидії дезінформації


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Автор: Андрій Шляхтін