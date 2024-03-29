Летіли 11 дронів та 2 "Кинджали": на Львівщині уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури

Росія вночі проти 29 березня атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Шахед" та різними видами ракет. Зокрема, вони були спрямовані також і на Львівщину.

Сили протиповітряної оборони збили всі 11 "Шахедів". Ракети, на жаль, збити не вдалось.

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Обійшлось без постраждалих

Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що уламки ворожої зброї пошкодили об'єкт інфраструктури.

Він також висловив вдячність українським оборонцям неба та окремо подякував тис, хто не ігнорує сигнали повітряних тривог.

Системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі,

– написав він.

Більше жодних деталей Козицький не розкривав.

Під час масованої атаки Росія спрямувала проти України 99 повітряних цілей різних видів. Загалом, сили протиповітряної оборони знищили 84.

Росія масовано атакувала Україну 29 березня