Монастирський загинув у Броварах: в ОП розповіли, куди летіло керівництво МВС
У Броварах 18 січня впав вертоліт. В авіакатастрофі загинуло керівництво МВС. Зокрема, голова відомства Денис Монастирський.
На борту гелікоптера перебували 9 людей. Антон Геращенко підтвердив, що усі, хто перебували на борту, – загинули. Кирило Тимошенко – заступник керівника Офісу Президента – в ефірі телемарафону розповів, що керівництво МВС летіло по справах в одну з "гарячих" точок в Україні.
Зверніть увагу У мережі з'явилося відео, імовірно, вертольота МВС за кілька хвилин до падіння у Броварах
Тимошенко не розкривав деталей, лише додав, що там наразі тривають бойові дії.
Хто з МВС загинув у Броварах
Наразі підтверджено, що жертвами трагедії стали:
- Денис Монастирський – глава МВС України. Він очолював відомство з липня 2021 року.
- Євгеній Єнін – заступник міністра.
- Юрій Лубкович – державний секретар МВС.
Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.
Реакція Зеленського
Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок трагедії у Броварах.
Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла пам'ять! Світла пам'ять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок, – заявив президент.
Він наголосив, що на місці трагедії працюють усі служби.