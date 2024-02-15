Летіло понад 10 ракет, є влучання, – Садовий розповів про обстріл Львова
Джерело:Андрій Садовий
Росія вдосвіта атакувала Львів ракетами зі літаків Ту-95 мс. Андрій Садовий повідомив, що вороги випустили по місту понад 10 ракет.
Вибухи у Львові лунали, починаючи з 6:33 по 6:42 15 лютого 2024 року. На жаль, є поранені.
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Що відомо про атаку ворога по Львову
За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, та все ж маємо одне попадання в об'єкт інфраструктури,
– розповів міський голова.
Андрій Садовий повідомив, що вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу.
"На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки", – уточнив міський голова.
За його словами, автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого, трамвай їздить без змін.
Глава Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що в ході вранішньої атаки ракета влучила також у землю, неподалік житлових будинків на вулиці Науковій.
Пошкоджені вікна у п'яти- та дев'ятиповерхівках, у яких живуть люди, і вікна у центрі зайнятості,
– сказав посадовець.
Коротко про атаку по Львову
- Росія вдосвіта запустила ракети по Львову. Андрій Садовий повідомив, що в місті є влучання. За словами міського голови, за попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна.
- Згодом глава Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що частину вікон вибило у 16 житлових будинках на вулиці Науковій, там пошкоджені машини, які були припарковані поруч.
- Щонайменше троє людей зазнали поранень. Козицький повідомив, що чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій, зазнали різаних ран. Їм допомогли на місці. Ще в одного чоловіка – гематома надбрівної ділянки. Його госпіталізували. Постраждалий також мешкав у одному з будинків, які пошкоджені вибуховою хвилею.