Росія вдосвіта атакувала Львів ракетами зі літаків Ту-95 мс. Андрій Садовий повідомив, що вороги випустили по місту понад 10 ракет.

Вибухи у Львові лунали, починаючи з 6:33 по 6:42 15 лютого 2024 року. На жаль, є поранені.

Дивіться також У Львові пролунали вибухи

Що відомо про атаку ворога по Львову

За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, та все ж маємо одне попадання в об'єкт інфраструктури,

– розповів міський голова.

Андрій Садовий повідомив, що вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу.

"На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки", – уточнив міський голова.

За його словами, автобуси тимчасово курсуватимуть по вулиці Володимира Великого, трамвай їздить без змін.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що в ході вранішньої атаки ракета влучила також у землю, неподалік житлових будинків на вулиці Науковій.

Пошкоджені вікна у п'яти- та дев'ятиповерхівках, у яких живуть люди, і вікна у центрі зайнятості,

– сказав посадовець.

Коротко про атаку по Львову