Не наступ на Запоріжжя: в облраді відповіли, для чого росіянам захоплення Левадного

Російські війська окупували село Левадне в Запорізькій області. Цей населений пункт – максимально далека точка по лінії фронту від Запоріжжя.

Про це в розмові з 24 Каналом зауважив депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко, уточнивши, що нині на цій місцевості російська армія активно атакує, застосовує артилерію та авіацію, тому є відповідні наслідки.

Дивіться також Чи можуть росіяни дійти до Запоріжжя: Черник оцінив можливості ворога

Ціль окупантів – вийти до кордонів Дніпропетровської області

Посадовець наголосив, що не варто розцінювати просування росіян в Левадному як наступ на Запоріжжя.

Це не наступ на Запоріжжя, це вихід до кордонів Дніпропетровської області, бо туди найближче саме в цьому напрямку. Якщо ми кажемо про те, що росіяни поставили собі політичну ціль прозвітувати, що вони вийшли на кордони цієї області, то їм зробити це ближче саме тут, от вони це роблять, просуваються,

– пояснив Лишенко.

Зазначимо, що речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що здійснювати оборонні дії в Левадному було складно, адже село розташоване в низині. Він зазначив, що всі командні висоти, які є на цій ділянці бойового зіткнення, нині контролюють ЗСУ.

Розташування Левадного: дивіться на карті