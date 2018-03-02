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Лейтенант поліції прикривав наркобізнес у Києві: неочікувані деталі

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Наркоторгівля в Києві
Наркоторгівля в Києві / Фото з вільних джерел

У Києві правоохоронці викрили наркоторговців, які під "кришуванням" працівника поліції займалися збутом наркотичних речовин.

Про це інформує прес-служба прокуратури міста Києва.

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"Розповсюджувач наркотиків, а саме опію ацетильованого (так званої ширки), протягом останніх півроку щомісячно сплачував правоохоронцю данину за можливість безперешкодно "працювати" на території Києва та Київської області", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що під час затримання чоловік повинен був сплатити гроші працівнику поліції.

Старшого лейтенанта затримали 1 березня під час отримання грошей. 28-річний чоловік почав чинити опір та намагався втекти на власному авто. Під час спроби втечі він потрощив автомобілі, які перекрили шляхи "виходу".

Загалом поліція затримала двох наркоторговців. Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу.

Лейтенант поліції прикривав наркобізнес у Києві
Лейтенант поліції прикривав наркобізнес у Києві

Лейтенант поліції прикривав наркобізнес у Києві
Лейтенант поліції прикривав наркобізнес у Києві

До слова, в одному з приміщень посольства Росії в Аргентині було виявлено 12 валіз, в яких було 400 кілограм кокаїну. Вони готувалися до відправки в РФ.

Теги: Кримінальні новини Поліція Новини Києва Наркотики
Джерело: 24 Канал
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