ЛГБТ, чайлдфрі і радикальний фемінізм в Росії хочуть прирівняти до екстремізму

В Росії запропонували зрівняти ЛГБТ-спільноту, радикальний фемінізм і чайлдфрі з екстремізмом. Відповідне рішення ініціювала комісія із захисту дітей від деструктивного контенту Роскомнагляду.

Запропонував це зробити голова комісії Андрій Циганов. Він вважає, як мовиться у російських ЗМІ, що потрібно розширювати права правозахисників.

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"Ми неодноразово пропонували ЛГБТ-ідеологію, радикальний фемінізм, всі ці фурі (шанувальників образів антропоморфних тварин з рисами людини), чайлдфрі визнавати хоча б екстремізмом, екстремістською ідеологією для того, щоб розв'язати руки нашим правозастосовникам", – сказав Циганов.

За його словами, таке рішення нібито захистить дітей та підлітків від впливу деструктивного контенту в інтернеті.

В Росії вже були схожі заклики

В Росії вже закликали заборонити радикальний фемінізм, чайлдфрі і сексуальну освіту. У травні 2021 року з такою ініціативою виступила членкиня комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей Інга Юмашева.

Вона запропонувала створити аналітичний відділ для боротьби з деструктивним контентом, а сам перелік розширити. Водночас – визнати деструктивними матеріалами пропаганду:

ЛГБТ-спільноти;

радикального фемінізму;

сексуальної освіти;

ранніх сексуальних стосунків;

популяризацію абортів.

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