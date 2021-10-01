ЛГБТ, чайлдфрі і радикальний фемінізм в Росії хочуть прирівняти до екстремізму

1 жовтня 2021 , 16:10
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Джерело:

24 канал

В Росії запропонували зрівняти ЛГБТ-спільноту, радикальний фемінізм і чайлдфрі з екстремізмом. Відповідне рішення ініціювала комісія із захисту дітей від деструктивного контенту Роскомнагляду.

Запропонував це зробити голова комісії Андрій Циганов. Він вважає, як мовиться у російських ЗМІ, що потрібно розширювати права правозахисників.

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"Ми неодноразово пропонували ЛГБТ-ідеологію, радикальний фемінізм, всі ці фурі (шанувальників образів антропоморфних тварин з рисами людини), чайлдфрі визнавати хоча б екстремізмом, екстремістською ідеологією для того, щоб розв'язати руки нашим правозастосовникам", – сказав Циганов.

За його словами, таке рішення нібито захистить дітей та підлітків від впливу деструктивного контенту в інтернеті.

В Росії вже були схожі заклики

В Росії вже закликали заборонити радикальний фемінізм, чайлдфрі і сексуальну освіту. У травні 2021 року з такою ініціативою виступила членкиня комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей Інга Юмашева.

Вона запропонувала створити аналітичний відділ для боротьби з деструктивним контентом, а сам перелік розширити. Водночас – визнати деструктивними матеріалами пропаганду:

  • ЛГБТ-спільноти; 
  • радикального фемінізму;
  • сексуальної освіти;
  • ранніх сексуальних стосунків;
  • популяризацію абортів.

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Автор: Анастасія Мигидюк