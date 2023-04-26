Петиція за реєстровані партнерства набрала необхідні голоси: її має розглянути Зеленський

В Україні петиція за реєстровані партнерства для одностатевих і різностатевих пар набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Відповідну петицію раніше опублікували на сайті Офісу Президента, інформує 24 Канал. У ній понад 40 осіб та організацій звернулися до Володимира Зеленського.

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Що відомо про петицію за реєстровані партнерства

Українці закликали публічно підтримати запровадження одностатевих партнерств в Україні та сприяти ухваленню законопроєкту № 9103. Петиція за реєстровані партнерства набрала необхідні 25 тисяч голосів.

У документі йдеться, що ухвалення законопроєкту № 9103 розв'яже проблему правового статусу, прав та обов‘язків партнерів і партнерок, правовий режим їхнього майна, питання спадкування, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення одного з них тощо.

Що цьому передувало

13 березня цього року у Верховній Раді з’явився законопроєкт про цивільні партнерства для одностатевих та різностатевих пар. Співавторами законопроєкту №9103 виступили 17 депутатів.

Депутати вважають, що війна актуалізувала цей законопроєкт. Це необхідно, щоб захистити права українських військових, оскільки деякі з них не можуть офіційно оформити свої стосунки, тому що їхні партнери однієї з ними статі.

Зареєструвати партнерства можна буде за відсутності однієї з осіб або поза межами органу реєстрації актів цивільного стану.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах, права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Він нагадав, що за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки й чоловіка, а в умовах воєнного стану Конституцію не можна змінити.

Втім, Кабінет міністрів напрацьовував варіанти рішень щодо легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства.

За словами очільника ГО "Українські ЛГБТ+ військові за рівні права" та воїна 72-ї механізованої бригади Віктора Пилипенка, у ЗСУ та Нацгвардії, де служать наразі близько 1 мільйона осіб, може бути від 50 до 100 тисяч людей, які належать до ЛГБТ-спільноти. Їхня видимість низька через високий рівень дискримінації та нетерпимості, що інколи призводить до реальних погроз.