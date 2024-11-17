Зеленський пообіцяв підписати закон про цивільні партнерства

У Верховній Раді у березні 2023 року з'явився законопроєкт №9103 про цивільні партнерства для одностатевих та різностатевих пар, а наприкінці серпня 2024 року його підтримав Комітет з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування. Однак президент Зеленський поки що документ не підписав.

У глави держави поцікавилися, чи збирається він поставити свій підпис під відповідним законом. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Київ24".

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Зеленський підпише закон про цивільні партнерства

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 16 листопада, мав зустріч з українськими студентами.

Після неї у глави держави один із присутніх поцікавився, чи підпише він закон про реєстровані партнерства.

На це Зеленський ствердно відповів "так".

Нагадаємо, що співавторами законопроєкту про цивільне партнерство виступили 17 депутатів.

Тоді вони пояснили, що цей закон необхідний насамперед для захисту права українських воїнів, бо деякі з них не можуть офіційно оформити свої стосунки із партнером тієї ж статті.

Наразі у випадку загибелі чи поранення вони не мають юридичного захисту, а от після держреєстрації партнерам нададуть статус близьких родичів.