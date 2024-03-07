Вдруге від початку вторгнення Росії: навіщо спецпредставник уряду КНР Лі Хуей приїхав в Україну

До Києва 7 березня завітала делегація з КНР. На зустрічі порушили низку важливих і різноманітних тем, детально про це читайте на 24 Каналі.

Наприкінці лютого стало відомо, що Китай відправляє спецпосланця Лі Хуея в Україну, Росію та країни ЄС. Його турне багатьма країнами, серед яких Польща, Німеччина, Франція, мало розпочатися в березні. Мета візиту – "сприяти політичному врегулюванню кризи в Україні".

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Деталі перемовин з китайською делегацією

Лі Хуей відвідує нашу країну вже вдруге з початку повномасштабного вторгнення Росії. Поїздка здійснюється на виконання попередніх двосторонніх домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна 26 квітня 2023 року,

– сказано в повідомленні.

Очолив брифінг керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Захід стосувався безпекової ситуації в Україні та інших актуальних питань.

У ньому взяли участь:

заступники очільника Офісу Президента Роман Машовець, Андрій Сибіга, Ігор Жовква;

заступник міністра енергетики Світлана Гринчук;

представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ;

Посол України в КНР Павло Рябікін;

уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець;

радники керівника Офісу Президента Дарія Зарівна та Владислав Власюк.

Андрій Єрмак висловив сподівання, що перемовини стануть іще одним кроком до поглиблення та зміцнення відносин.

Китайській делегації продемонстрували зразки уламків збитої ракети виробництва КНДР, а також інші елементи засобів ураження, які були передані Росії та застосовуються нею для атак по території України. Україна пояснила, що росіяни використовують складники з третіх країн, щоб виробляти озброєння, зокрема ударні БпЛА типу "Шахед", розвідувальні дрони, ракети, оптичні прилади, навігаційні системи та деталі до літаків. Цим озброєнням б'ють і по цивільних.

Іще китайцям розповіли про ситуацію з ядерною та радіаційною безпекою. На окупованій ЗАЕС слід замінити паливо, та росіяни не мають сертифікованих фахівців для цього.

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Делегації розповіли про порушення прав людини з боку окупантів

Росія грубо порушує Женевську конвенцію про поводження з полоненими, а наша держава намагається повернути своїх громадян.

Україна постійно шукає нові підходи щодо повернення громадян, незаконно затриманих Росією. І шукає нових партнерів, які потенційно можуть пришвидшити процес повернення українських військовополонених, цивільних заручників і дітей,

– сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

З Лі Хуеєм зустрілися перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Вони говорили про встановлення справедливого миру для України, відновлення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави на основі Української формули миру.

Було порушено питання про можливості сприяння китайської сторони у:

припиненні насильницької депортації українських дітей;

обміні полоненими;

демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС;

гарантуванні ядерної безпеки та інших міжнародних ініціатив нашої держави.