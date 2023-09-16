У Китаї загадково зник міністр оборони: раніше він відвідував Росію й Білорусь

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу вже кілька тижнів не з'являється на публіці. За попередніми даними, він може перебувати під слідством.

Варто зазначити, що до свого зникнення китайський чиновник виступав на китайсько-африканському форумі з миру та безпеки. Крім того, він також їздив у Росію та Білорусь з офіційним візитом.

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Чому зник міністр оборони Китаю

В уряді Сполучених Штатів вважають, що міністра оборони відсторонили від виконання обов'язків і він перебуває під слідством. Зокрема, джерела видання Washington Post кажуть, що його могли репресувати через звинувачення в корупції, пов’язані з його попередньою посадою керівника відділу військових закупівель.

Лі перебуває під серйозним розслідуванням і, ймовірно, буде відсторонений від посади. Все може бути ще гірше, – заявив американський чиновник.

Він також натякнув, що в уряді Піднебесної можливі подальші чистки. Варто зазначити, що 15 серпня Лі Шанфу приїздив до Москви, де він зустрівся з Путіним, а через 2 дні – приїхав до Білорусі та сфотографувався з Лукашенком.

Крім того, журналісти видання Reuters, посилаючись на трьох неназваних китайських посадовців зазначили, що минулого тижня Лі Шанфу мав взяти участь у щорічній зустрічі з керівниками міністерства оборони В'єтнаму. Однак Пекін несподівано скасував візит міністра, посилаючись на буцімто "стан здоров'я" чиновника.

У Китаї містично зникають міністри