У Китаї загадково зник міністр оборони: раніше він відвідував Росію й Білорусь
Джерело:Washington Post
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу вже кілька тижнів не з'являється на публіці. За попередніми даними, він може перебувати під слідством.
Варто зазначити, що до свого зникнення китайський чиновник виступав на китайсько-африканському форумі з миру та безпеки. Крім того, він також їздив у Росію та Білорусь з офіційним візитом.
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Чому зник міністр оборони Китаю
В уряді Сполучених Штатів вважають, що міністра оборони відсторонили від виконання обов'язків і він перебуває під слідством. Зокрема, джерела видання Washington Post кажуть, що його могли репресувати через звинувачення в корупції, пов’язані з його попередньою посадою керівника відділу військових закупівель.
Лі перебуває під серйозним розслідуванням і, ймовірно, буде відсторонений від посади. Все може бути ще гірше, – заявив американський чиновник.
Він також натякнув, що в уряді Піднебесної можливі подальші чистки. Варто зазначити, що 15 серпня Лі Шанфу приїздив до Москви, де він зустрівся з Путіним, а через 2 дні – приїхав до Білорусі та сфотографувався з Лукашенком.
Крім того, журналісти видання Reuters, посилаючись на трьох неназваних китайських посадовців зазначили, що минулого тижня Лі Шанфу мав взяти участь у щорічній зустрічі з керівниками міністерства оборони В'єтнаму. Однак Пекін несподівано скасував візит міністра, посилаючись на буцімто "стан здоров'я" чиновника.
У Китаї містично зникають міністри
- Журналісти Financial Times повідомили, що міністр оборони Китаю Лі Шанфу вже кілька тижнів не з'являвся на публіці. Вони припустили, що його могли прибрати з посади очільника міністерства.
- За кілька місяців до цього колишній міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган опинився в подібній ситуації. Так, Цинь Ган таємничим чином зник з поля зору громадськості, а його тривалу відсутність пояснювали хворобою.
- Зникнення Цінь Ганя викликало занепокоєння у світової громадськості. Зокрема, повідомляли про його причетність до корупційного скандалу, політичної боротьби та навіть звинувачення у позашлюбному зв’язку. Водночас прессекретар МЗС Китаю Мао Нін заявила, що їй невідома жодна інформація щодо його місцеперебування.