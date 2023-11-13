"Завжди відчуваєш себе брудним": фотографи показали окопи ЗСУ після сильних дощів
Джерело:Фотографи Ліберови
Війна є суворим місцем, яке підкидає чимало викликів нашим військовим. Військові фотографи Ліберови показали умови перебування бійців ЗСУ після потужних дощів на лінії фронту.
У дощові періоди захисники цілодобового перебувають по коліна у багнюці. Саме тому важливо пам'ятати про наших захисників та допомагати їм – кожен чим може.
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Жахливі умови на фронті
Фотограми Констянтин та Влада Ліберови поділилися знімками окопів у Донецькій області, де базуються піхотинці з 24 бригади. Вони живуть майже 24/7 у багнюці і щоб воїни не робили, вони відчувають себе брудним. Військові будують спеціальні зливки в окопах, щоб вода не збиралась, однак на певних ділянках навіть це не працює. Тож беруть в руки лопати та починають вичерпувати.
За годину такої прогулянки вздовж всієї лінії оборони відчуваємо нереальну втому. Ноги розʼїжджаються при ходьбі та вʼязнуть. Кожен крок потребує додаткових зусиль. Це наче хороше тренування в спортзалі, яке ніколи не закінчиться,
– поділилися фотографи.
Ще одною великою проблемою є холод. Світовий день стає коротший, а коли стемніє температура вже опускається ближче до нуля. Час від часу зривається сильний вітер.
Умови перебування воїнів ЗСУ на Донеччині / фотографи Ліберови
Ситуація на фронті: новини
- Валерій Залужний поговорив телефоном з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США. Зокрема, головнокомандувач розповів, що ситуація на фронті залишається важкою, але контрольованою. Авдіївський, Купʼянський та Марʼїнський напрямки залишаються найгарячішими.
- Біля Кліщіївки та Андріївки ворог втратив чимало військових та важкого озброєння. Окупанти працюють малими групами, відправляючи диверсійно-розвідувальні групи – вони прагнуть добратися до позицій військових.
- Росіяни мають змогу наступати лише завдяки великому людському ресурсу. Військовий експерт Павло Нарожний переконаний, що реально наступати вони можуть лише на одній ділянці фронту – Авдіївка, Бахмут, Мар'їнка або Куп'янсько-Лиманський напрямок