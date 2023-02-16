Лідер британської опозиції несподівано приїхав до Києва: яка мета візиту

У четвер, 16 лютого, стало відомо, що британський чиновник Кір Стармер відвідав столицю України. Попередньо, візит посадовця не анонсували.

Відомо, що лідер британської опозиції планує стати наступним прем'єр-міністром Великої Британії. У Києві він зустрівся з Володимиром Зеленським.

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Що Стармер робив у Києві

Перед зустріччю з президентом Стармер відвідав Бучу – місце масового вбивства мирних жителів – та Ірпінь, який був зруйнований російськими бомбардуваннями. Він також зустрівся з експертами з прав людини та реконструкції.

Неймовірно бачити свідчення звірств, які я побачив сьогодні вранці. Фотографії цивільних осіб на околицях Києва із зав'язаними очима, зі зв'язаними за спиною руками. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування збитків при відновленні України,

– сказав Стармер.

Крім того, він пообіцяв, що Україна завжди матиме "непохитну підтримку" його партії.

Як пройшла зустріч з Зеленським

Глава держави зазначив, що один із наших пріоритетів сьогодні – подальше посилення підтримки України з боку наших партнерів і союзників, серед яких одне з ключових місць посідає Велика Британія.

Відтак, за словами Зеленського, візит лідера Лейбористської партії та Офіційної опозиції Великої Британії Кіра Стармера є дуже важливим.

Зеленський зустрівся з Стармером: дивіться відео

"Під час зустрічі ми обговорили ситуацію на передовій та можливий розвиток подій на фронті у ближчі місяці, питання санкцій та конфіскації російських активів, їх спрямування на відбудову нашої держави, а також створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України", – зазначив Зеленський.

Він також додав, що необхідно забезпечити справедливість, адже українці, які втратили своїх рідних, чекають на це.

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