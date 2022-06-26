Лідери G7 зобов'яжуться надавати безстрокову підтримку Україні, – ЗМІ
Джерело:Bloomberg
Лідери G7 хочуть зобов'язатися надавати безстрокову підтримку Україні. Зокрема, мовиться про фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну сфери.
Саміт G7 стартував 26 червня у Німеччині. Зустріч лідерів лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Японії відбувається на території замку Ельмау, розташованого у баварських Альпах.
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Окрім того, на саміті G7 присутні Урсула фон дер Ляєн – президентка Єврокомісії – та Шарль Мішель – президент Євроради.
Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно,
– мовиться у повідомленні.
Bloomberg звернув увагу, що це формулювання є дуже важливим на тлі стурбованості деяких країн тим, що війна Росії з Україною може затягнутися.
Окрім того, відомо, що наразі лідери G7 зважують можливість використати доходи від тарифів, аби підтримати Україну. Також пріоритетними темами були:
- координація дій по боротьбі з інфляцією;
- підтримування тиску на Росію.