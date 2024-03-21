Навіть Угорщина: у ЄС домовилися дати заморожені активи на військову допомогу Україні

Європейські лідери досягли політичного рішення про передачу доходів від заморожених активів. Зокрема, їх мають передати на військову допомогу Україні.

Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності. За це рішення проголосувала навіть Угорщина, передає 24 Канал.

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Лідери ЄС політично домовилися передати заморожені активи Україні

В ході саміту ЄС очільники європейських держав ухвалили політичне рішення передати доходи, які генерують заморожені активи Росії, на військові потреби України. Усі 27 держав-членів проголосували за, навіть Угорщина.

Далі це рішення мають пропрацювати на рівні робочих груп і визначити, скільки саме грошей підуть на військові потреби для Києва.

Зараз робочі групи мають сісти за юридичний текст і подивитися, який саме відсоток, і чи будуть ці кошти йти до Європейського фонду миру. Але загальний принцип сьогодні погоджено,

– сказав співрозмовник.