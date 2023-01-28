Хто тепер утримує політичне лідерство у Європі: політолог проаналізував дії країн

Ймовірно, що після перемоги України у війні проти Росії буде створений ще один союз. Туди увійдуть всі країни з активною протиросійською позицією.

Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Клочок. За його словами, Європа очікує, що місце лідера займе Німеччина.

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За ким лідерство у Європі

Валерій Клочок наголосив, що наразі серед європейських країн лідера немає.

Є намагання призначити або рекомендувати взяти лідерство саме Німеччині, тому що всі країни звертаються до Німеччини,

– наголосив він.

На його думку, практично увесь Європейський Союз має надію, що відповідальність на себе візьме Німеччина та її канцлер Олаф Шольц. Натомість політичний лідер не проявляє такого бажання.

Політолог підкреслив, що наразі не можна виокремити якусь конкретну країну, що може посісти місце очільниці танкової чи Путінської коаліції.

"Європейський Союз, на жаль, довгі роки не розумів загрози. Сьогодні, коли вона є, він ще не усвідомлює масштабів", – пояснив він.

Клочок розказав, що наразі ЄС не є військово-політичним союзом, оскільки від самого початку був створений з економічними та політичними цілями. Проте з часом таке об'єднання країн Східної Європи може бути створене і потребуватиме лідера.

Що стосується військово-політичного союзу на європейському континенті, то це місце може зайняти все-таки Великобританія,

– зосередив увагу він.

Тож за підсумками війни Росії проти України має бути ухвалене все ж якесь рішення.

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Чому в країн Європи різна позиція

Валерій Клочок розповів, що швидкість прийняття рішення країнами Європи в контексті допомоги Україні та протидії Росії пояснюється минулим.

У когось є історична пам’ять, яка спонукає до ухвалення таких рішень, а в когось немає такого історичного спадку,

– наголосив він.

За словами політолога, це стосується у першу чергу Німеччини та Франції.

"Натомість Польща, країни Балтії дійсно потерпали й від німецької навали, і від російського вторгнення", – зосередив увагу він.

Тож рішення в цих державах приймаються значно швидше та впевненіше.

Що не так із Німеччиною

Політолог пояснив, що думки про те, що передача Україні танків Leopard трактуватиметься як протистояння між німцями та росіянами, це ознака проросійського наративу.

Натомість Німеччина намагається не зациклюватися лише на історичному контексті.

Якщо порівняти оці 11 місяців, то позиція Німеччини у березні 2022 року і позиція нині – це зовсім дві різні речі. Допомога, яку надає Німеччина, справді велика,

– пояснив він.

Клочок розказав, що допомога від Німеччини виходить на один рівень із військовою та фінансовою підтримкою Великобританії. Проте, саме неквапливість в ухваленні рішень Шольца інколи заважає.

"Втім, восени минулого року президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який толерував російській агресії, оголосив фактично Росію ворогом Німеччині. І Німеччина поступово вибудовує свою політику проти Росії", –наголосив він.

На думку політолога, Німеччина наразі заявляє, що в Україні ніколи не буде НАТівських літаків, а це означає, що вони точно будуть. Така ж ситуація була із танками Leopard, які все ж використовуватимуть ЗСУ для спільної перемоги над Росією.

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