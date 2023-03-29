Китай хоче бути з переможцями: чи може поїздка лідерів ЄС змінити позицію Пекіна щодо України

Європейські лідери планують візит до Китаю. Ця поїздка є важливою, оскільки Європа має консолідовану з Україною позицію щодо війни Росії проти нашої держави.

Відтак, під час візиту лідери Європи не відступлять щодо питань, у яких підтримують Україну. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович.

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Європі є що запропонувати Китаю

Візит європейських лідерів до Пекіна стане додатковим майданчиком та інструментом донесення нашої позиції до Китаю. Ба більше, Європі є що запропонувати Сі Цзіньпіну, окрім просто заяв.

З одного боку, у КНР лідери ЄС можуть говорити про необхідність дотримання принципів ООН. А з іншого – обережно давати Пекіну альтернативу. Зокрема, щодо ринків, які дуже важливі для китайців.

Китай матиме достатньо часу, щоб обрати максимально вигідний для нього варіант,

– зауважив політолог.

На його думку, якщо переможе демократія, у тому сенсі, що Пекін не може так відкрито підтримувати Москву, то це добре для України. Адже Росія недоотримає те, на що розраховувала від Китаю.

Рейтерович про майбутню поїздку лідерів Європи до Китаю: дивіться відео

"Треба говорити, максимально щось пропонувати та навіть певною мірою затягувати час, поки Україна зможе перемогти Росію на полі бою. Після цього позиція Китаю одразу зміниться. Можливо Пекін бере паузу зі своїм "мирним планом", щоб подивитися, чим це закінчиться і не опинитися на боці переможених", – сказав політолог.

За його словами, Китай хоче або бути з переможцями, або просто спостерігати.

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Лідери ЄС можуть використати ядерні погрози Путіна

Після візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна до Москви Владімір Путін знову вдався до ядерних погроз світу. Він заявив, що Росія планує розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Відтак, під час візиту до Пекіна європейські лідери можуть використати погрози Путіна у перемовинах з китайською стороною.

Це треба робити. Ми маємо розуміти, що після 24 лютого усі попередні принципи політики – консенсус і розмови за круглими столами відійшли на другий план, бо війна,

– підкреслив політолог.

На його думку, якщо Росія сама робить крок, який можна використати їй на шкоду, то цим безумовно треба користуватися.