У лідерів держав ОДКБ є багато питань до Путіна, – Краєв

Країни-члени Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), яку очолює Росія, вирішили зустрітися 16 травня. Очікується, що на перемовинах Путін може попросити їх "допомогти" російським військам у війні проти України. Проте лідери країн ОДКБ мають до нього свої питання.

Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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За його словами, тема вступу Фінляндії та Швеції в НАТО є однією з причин до зустрічі ОДКБ.

Ця тема причетна, але Кремль в контексті ОДКБ непокоїть інше. Адже жодна з цих країн не захотіла приєднатися до так званої "спецоперації" Росії, навіть Білорусь та Казахстан,

– пояснив Краєв.

Він наголосив, що Казахстан навіть веде перемовини з ЄС про те, як постачати туди нафту та газ в обхід Росії. "А Білорусь заявила, що вже ледве тримається під санкціями, вони на 15 мільярдів доларів не можуть постачати продукції в США", – додав експерт.

Краєв каже, що насправді ОДКБ не проявив своєї ефективності. Але в лідерів цих країн є відповідні питання до Росії. Наприклад:

"Узбекистан може запитати Путіна “коли був конфлікт з Таджикистаном, де були російські миротворці та їхні заяви?"

Вірменія також можу мати питання "куди пішли російські миротворці, коли Азербайджан почав новий наступ. Чому вони дозволили зайняти щ третину території Нагірного Карабаху?"

На думку експерта, Росія не може більше втримувати ОДКБ.

"До того ж, сьогодні була показова заява Кремля, що вони нібито не зважають на те, що Фінляндія та Швеція йдуть в НАТО. Водночас там наголосили, що з Україною вони мають територіальні суперечності", – сказав він.

Краєв каже, що росіяни можуть погрожувати Фінляндії та Швеції скільки завгодно.

Але насправді російська зовнішня політика нагадує "ставлення гопніка" до того, що відбувається. Він (Росія – 24 канал) не може здати назад та піти на компроміс, бо для нього це слабкість. Росіяни саме так сприймають дипломатію,

– пояснив він.

Експерт додав, що росіяни не зможуть атакувати Фінляндію, бо це буде “похороном” для російської армії.

Країни ОДКБ не хочуть мати нічого спільного з Росією: думки експертів

Росія не може отримати перемогу у війні з Україною. Тому вона просить країни ОДКБ допомогти, зокрема військово. Однак білоруський журналіст Валерій Калиновський вважає, що ці держави вже залякані та не хочуть мати нічого спільного з Росією.

Російський правозахисник Марк Фейгін впевнений, якби Росія хотіла б притягнути країни ОДКБ до війни проти України, вони давно б це уже зробили. Ба більше, більшість країн напряму відмовились від участі у бойових діях у будь-якій формі.

А головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах вважає, що цілком імовірно, що Путіна можуть зрадити навіть країни ОДКБ, оскільки у країни-агресорки більше не залишилося союзників.

Проте білоруський опозиціонер Франак Вячорка вважає, що можливість нападу з білоруського боку залишається. Були розмови і про залучення Киргизстану та Таджикистану. Ще у березні, на початку великої війни Росії в Україні, країни нібито висловили готовність надати російським окупантам військову допомогу.

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Країни ОДКБ – це військово-політична міжнародна організація, до складу якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Створили її у 1992 році.Статут ОДКБ дозволяє використовувати військових та миротворців країн-членів лише на території країн-учасниць договору за їх запитом. Україна ж не є членом ОДКБ.