100 будинків по 1 євро: чому на Сицилії задарма роздають нерухомість

На італійському острові Сицилія роздають будинки практично безкоштовно. Але є одна умова, за якої ви можете стати новим власником нерухомості на найбільшому острові в Середземному морі.

Чому на Сицилії розпродують будинки?

Влада міста Муссомелі, що в центральній частині острова, виставила на продаж близько сотні закинутих будинків за символічну суму – по 1 євро кожен, пише The Sun.

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Нові власники можуть придбати житло лише за умови, що зобов'яжуться його відбудувати.



На Сицилії будинки продають по 1 євро

Таку "смішну" ціну на нерухомість встановили, аби заохотити потенційних покупців, серед яких можуть бути й іноземці. Влада муніципалітету визнає, що грошей на відновлення будинків, чимало з яких перебувають в аварійному стані, не має.

Аби купити будинок за 1 євро, треба також внести заставу у розмірі 8000 доларів і зобов'язатись відновити житло за рік. Якщо новий власник не встигне виконати реставраційні роботи за цей час, заставу йому не повернуть.



Як виглядають будинки, які продають по 1 євро на Сицилії

За підрахунками, відновлення 1 метра квадратного у таких помешканнях може обійтись у 1000 доларів США, а адміністративні витрати можуть сягнути до 4000 доларів.



Оголошення на будинку, який продають за 1 євро



Оголошення про продаж будинку на Сицилії за 1 євро

Муніципалітет Муссомелі розташований на Сицилії, приблизно за 70 кілометрів від Палермо. Тут є чимало стародавніх церков і середньовічних замків. Чимало місцевих покидають свої помешкання і їдуть жити у великі міста. За останніми даними, тут проживає трохи більше 10 тисяч мешканців.

Дивіться відео про неймовірну Сицилію:

Це вже не перше італійське село, яке пропонує переїхати в глибинку, придбавши там нерухомість за символічну суму.

Подібний "розпродаж" також влаштували в Японії.