10 найкрасивіших місць Європи за версією CNN

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Подорожуйте разом з LifeStyle 24!
Подорожуйте разом з LifeStyle 24! / Фото Colin Moldenhauer з Unsplash

Відоме американське видання CNN оприлюднило список із 20 найкрасивіших місць у Європі, а вашій увазі ми пропонуємо десятку з мальовничої підбірки журналістів.

У виданні CNN повідомляють, що Європа є унікальною територією на Землі, адже вдало поєднує історичні міста та середземноморські пляжі, високі гори та неймовірні віддалені куточки світу, які відомі лише місцевому населенню.

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Якщо ви досі не спланували свою відпустку, а до зазначених місць – рукою подати, то чимдуж беріть квитки на транспорт і вирушайте в подорож, яка, за версією CNN, точно вам запам’ятається. І хоча України в рейтингу 20 найкрасивіших місць Європи немає, такі країни-сусіди, як Польща, Румунія та Угорщина точно вам прийдуться до вподоби.

10 найкрасивіших місць у Європі

1. Озеро Інарі, Фінляндія.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Fit in Watches (@fit_in_watches)

2. Острів Лофотен, Норвегія.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nature Walks (@loveoutdooring)

 

3. Острів Анст, Шотландія, Велика Британія.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Megan (@nature__blast)

 

4. Регіон Загорі, Греція.

 

5. Територія Йоркширський Дейлс, Англія, Велика Британія.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Peter (@petervar53)

 

6. Західні Румунські гори, Румунія.

 

7. Долина Луари, Франція.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lexie Bucholtz (@lexiejb)

 

8. Гори Пікос, Іспанія.

 

9. Національний парк Хортобадь, Угорщина.

 

10. Національний парк Біловежа, Польща.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Matty J (@mmcc58)

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Європа Подорожі
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