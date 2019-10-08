10 найкрасивіших місць Європи за версією CNN

Відоме американське видання CNN оприлюднило список із 20 найкрасивіших місць у Європі, а вашій увазі ми пропонуємо десятку з мальовничої підбірки журналістів.

У виданні CNN повідомляють, що Європа є унікальною територією на Землі, адже вдало поєднує історичні міста та середземноморські пляжі, високі гори та неймовірні віддалені куточки світу, які відомі лише місцевому населенню.

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Якщо ви досі не спланували свою відпустку, а до зазначених місць – рукою подати, то чимдуж беріть квитки на транспорт і вирушайте в подорож, яка, за версією CNN, точно вам запам’ятається. І хоча України в рейтингу 20 найкрасивіших місць Європи немає, такі країни-сусіди, як Польща, Румунія та Угорщина точно вам прийдуться до вподоби.

10 найкрасивіших місць у Європі

1. Озеро Інарі, Фінляндія.

2. Острів Лофотен, Норвегія.

3. Острів Анст, Шотландія, Велика Британія.

4. Регіон Загорі, Греція.

5. Територія Йоркширський Дейлс, Англія, Велика Британія.

6. Західні Румунські гори, Румунія.

7. Долина Луари, Франція.

8. Гори Пікос, Іспанія.

9. Національний парк Хортобадь, Угорщина.

10. Національний парк Біловежа, Польща.