11 речей базового гардеробу, які варто мати у шафі: підказки від стиліста

Мабуть, більшість із нас коли-небудь ловили себе на думці: "Я не маю що одягнути". Якщо це відбувається з вами досі й стається мало не щодня, тоді хутчіш відкрийте свою шафу та пригляньтесь до вбрання на полицях і вішаках. Там може не виявитись речей, які допомагають творити ваш вигляд майже для кожного виходу – чи то на роботу, вечірню зустріч або ж прогулянку.

Назва такій одежі – базовий гардероб. Про нього Lifestyle24 розпитав у стилістки Наталії Новіцької. Наша співрозмовниця не лише перерахувала елементи вбрання, завдяки яким ми легко досягатимемо простоти й довершеності стилю, а ще звернула увагу на кольори і тканини універсального одягу.

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Базові речі – це як фундамент у будинку, тобто те, на основі чого ми створюємо свої образи. Коли таких немає, то людині важко щось скомпонувати. Позаяк я працюю персональним стилістом, то часто заглядаю у шафи своїх клієнток. І проблема в тому, що у цих жінок може бути багато чудових блузок, топів, спідниць чи суконь, але нічого не в’яжеться. Все тому, що більшість думає: база нудна. Проте це далеко не так. Вона – поза модою та завжди у тренді,

– розповідає вона.



"Базовий гардероб – як фундамент у будинку: на основі нього ви створюєте свої луки" / Facebook / @Nataliya Novitska

Також Наталія Новіцька зауважує, що базовий гардероб, який личить до будь-яких інших елементів вбрання чи аксесуарів, таки варто "узгоджувати" зі своїм стилем життя. "Тут треба бути чесним із собою. Наприклад, я обожнюю високі підбори. Але незважаючи на це, я багато працюю на зйомках і перед ними шукаю речі в магазинах, а після цього багато їжджу і бігаю, мені потрібне зручне взуття на низькому", – каже стилістка.

Головними кольорами бази, як зазначає наша співрозмовниця, є чорний, білий, сірий та бежевий. Доречними на речах такого ґатунку будуть некричущі, але гармонійно нанесені принти: горошок, смужка й так звана "гусяча лапка".

Отож, вашій увазі топ-11 речей базового гардеробу:



Базовий гардероб жінки / Інфографіка 24 канал

1. Блейзер

Так називають куртку з цупкої тканини, що має двобортний комір, накладні кишені та вільніші краї, аніж ті, що ми їх звикли бачити в класичному піджаку. За своєю концепцією блейзер менш формальний, тому створювати повсякденні образи з ним набагато легше. "Сьогодні ця річ є самостійною одиницею гардеробу. Ви можете накинути такий піджак на будь-що й будь-куди. Костюм же вимагає більшого – до нього, приміром, складніше підібрати кольори інших компонентів вашого образу", – розповідає Наталія Новіцька.



Із блейзером легко створювати повсякденні образи / Pinterest

2. Біла сорочка

Цей елемент одягу нам простіше уявити в парі зі строгими брюками або чорною спідницею. Погоджуємось, адже таке поєднання сьогодні носить чи не увесь офісний світ. Однак, чому б не вийти за межі модних стереотипів і не одягнути білу сорочку, приміром, із джинсами? "А ще з так званими sleep dresses – шовковими сукнями. Тоді ми створимо романтичний образ. Якщо поєднаємо із кросівками, то створимо кежуальний лук. Щоправда, є один нюанс: жінкам, які низькі ростом, сорочку треба носити обережно. Адже це свого роду об’ємна річ, яка здатна робити нас візуально повнішими. Тому, аби видовжити силует, її можна розщепити, утворивши V-подібний виріз", – радить стилістка.



Ще одна базова річ – біла сорочка / Pinterest

3. Біла футболка

Наша співрозмовниця вважає, що цієї речі базового гардеробу в нас має бути кілька екземплярів. І не лише через те, що футболку білого кольору доведеться частіше прати, а й завдяки варіаціям того, як цю модель можна носити з іншим вбранням. "Вона чудово підходить, зокрема, до брюків із високою талією. Така підбірка приховає животик і "додасть" стегон", – пояснює вона.



Якщо купуєте білу футболку, купуйте кілька її одиниць / Pinterest

4. Маленька чорна сукня

Здивувались? А ми аніскільки. Адже останнім часом сукня стає все більш повсякденною річчю, а не тією, яка висить у шафі для особливого випадку. Тим паче, якщо вона – чорна й таких екземплярів у вас кілька. "Цей компонент бази чудово підкреслює саму людину: її фігуру, обличчя. Помітила, що навіть на фото, коли тебе оточує хтось із яскравим пір'ям, блискітками чи мереживом, то з усіх найкраще видно того, хто одягнений у чорне. Все тому, що воно не засвічується. Такий елемент гардеробу вдало доповнять, наприклад, шкіряна куртка або туфлі", – ділиться порадами Наталія Новіцька.



Чорна сукня передовсім підкреслює саму людину, її фігуру й обличчя / Pinterest

5. Спідниця-олівець

Окремої уваги щодо підбору базового гардеробу заслуговує частина тіла, яка "починається" від стегон. Одним із найкращих способів виділити їх, а також продемонструвати красу ніг стане спідниця-олівець. "Ця модель недооцінена жінками. А дарма, адже немає кращої спідниці, яка б підкреслювала наші талію та сідниці. Виграшною вона є і для тих, у кого широкі стегна чи повні ноги, бо завдяки своєму крою вона їх приховає", – переконана наша співрозмовниця. До спідниці-олівця, як зазначає стилістка, личать та ж біла сорочка чи футболка, а також згаданий уже блейзер.



Базова спідниця-олівець не завжди є елементом офісного стилю / Pinterest

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6. Тренч

Модель дощового плаща – прекрасне довершення повсякденного чи вечірнього луку. Наталія Новіцька каже, що його можна сміливо накидати поверх сорочки або джемпера, вдягати зі штанами або спідницею. "Він стане привабливим завершенням вашого образу. Ця річ не є екстраординарною, просто до неї потрібен креативний підхід", – додає вона.



Із тренчем виходить створювати багатошарові луки / Pinterest

7. Пальто

Ще одна річ базового гардеробу, яка дає нам широке поле для створення стильного вигляду. Вона незамінна під час демісезонного періоду, з нею можна сміливо компонувати кілька речей, а також робити багатошаровий образ. "Це те вбрання, на якому не варто економити, адже носиться воно протягом кількох місяців. Наприклад, у Європі, де довгий демісезон (з кінця літа майже до середини зими) пальта одягають зі светрами, піджаками й сукнями", – каже стилістка.



Пальто – елемент базового гардеробу, на якому не треба економити / Pinterest

8. Кашеміровий джемпер

Ми б могли написати просто "джемпер". Але однією з ознак базової одежі є не тільки зручність її речей, а й "довжина" їхнього життя. А кашемір носиться довго і тішить своїх власників не один сезон. "Так, для пристойного вигляду такий джемпер вам доведеться прати вручну, бо він делікатний. Однак, погодьтеся, виглядає дорого. Цікавим є його поєднання із чорним платтям, а також білою футболкою, що має акуратний комірець", – ділиться наша співрозмовниця.



Приклад того, як носити джемпер, демонструє модель Даутцен Крус / Pinterest

9. Чорні брюки

Продовжуємо одягати наш "низ" і заодно підкреслювати ноги. Відмінними для цього стануть класичні чорні брюки. Модні зараз штани з високою талією та широким кроєм допоможуть вам, зокрема, закцентувати на довжині ніг. "Поєднуйте цей елемент базового гардеробу, приміром, із чорним светриком чи піджаком, або ж з тим і тим, та виглядайте стильно", – радить Наталія Новіцька.



У тренді зараз – брюки з високою талією / Pinterest

10. Джинси

Ми справді віддаємо належне цьому видові штанів, адже любимо їх за практичність, зручність та універсальність. Проте, якщо ви вирішили обирати саме базові джинси, тоді віддавайте перевагу мінімалізму. "Ці штани мають бути стримані – не так звані "варені" або з дірками, їх носять без камінців чи стразів, нашитих або начеплених ззовні. Тоді з речима, які мають принт, їх поєднати не вийде", – каже стилістка.



Базові джинси мають бути однотонними, класичні-сині / Pinterest

11. Туфлі-човники

Базового гардеробу неможливо уявити без взуття. Часто воно стає не тільки завершальною, а й вирішальною річчю нашого образу. "І чи не найкраще з універсальним вбранням гармоніюють човники. Вони надають нашому виглядові строгості та елегантності водночас. Класична їхня модель – це високі тонкі підбори, видовжений носик. Ті, хто ж не звик ходити на шпильці, можуть обрати модель цього взуття на низьких kitten heels. Після того, як визначились, сміливо поєднуйте човники з тими ж джинсами, сорочкою, сукнею чи брюками. ", – зазначає Наталія Новіцька.



Туфлі-човники прекрасно довершують базовий гардероб / Pinterest

А які речі базового гардеробу найчастіше носите ви? Що б ще додали в такий перелік? Діліться з нами у коментарях.