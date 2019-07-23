23 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

23 липня в народному календарі вшановується пам'ять Антонія Печерського, якого називають Громовержцем. Насамперед Антоній відомий тим, що заснував Києво-Печерську лавру.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Петро.

Читайте також: З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах

Народні прикмети на 23 липня

– Вночі 23 липня розпочалася гроза – буде гарна погода.

– Жаби по березі стрибають – прикмета того, що буде гарна погода.

– Якщо 23 липня припадає на п'ятницю або середу, і в цей день гримить грім – значить, риба буде добре ловитися.

– Різкий грім на Антонія – ознака, яка говорить про те, що буде невеликий дощ. Гучний грім – чекай зливи

Що можна робити 23 липня

1. Продумайте план дій на найближче майбутнє, який допоможе значно покращити якість життя.

Що не можна робити 23 липня

1. Постарайтеся уникати пліток та пустопорожніх розмов.