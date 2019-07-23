23 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

1189 Читать новость на русском
23 липня 2019 – яке свято в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 23 липня / Фото з відкритих джерел

23 липня в народному календарі вшановується пам'ять Антонія Печерського, якого називають Громовержцем. Насамперед Антоній відомий тим, що заснував Києво-Печерську лавру.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Петро.

Читайте також: З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах

Народні прикмети на 23 липня

– Вночі 23 липня розпочалася гроза – буде гарна погода.

– Жаби по березі стрибають – прикмета того, що буде гарна погода.

– Якщо 23 липня припадає на п'ятницю або середу, і в цей день гримить грім – значить, риба буде добре ловитися.

– Різкий грім на Антонія – ознака, яка говорить про те, що буде невеликий дощ. Гучний грім – чекай зливи

Що можна робити 23 липня

1. Продумайте план дій на найближче майбутнє, який допоможе значно покращити якість життя.

Що не можна робити 23 липня

1. Постарайтеся уникати пліток та пустопорожніх розмов.

blog_ava
Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 98 відсотків голосів
23 липня
181999
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В купальнику з пітоновим принтом: Леся Нікітюк повторила образ К'яри Ферраньї
23 липня 20:03 В купальнику з пітоновим принтом: Леся Нікітюк повторила образ К'яри Ферраньї
1242
Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
23 липня 13:59 Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
240
"Анна": вбивча супермодель у стилі Люка Бессона
23 липня 12:26 "Анна": вбивча супермодель у стилі Люка Бессона
Юлія Ліпенцева 1161
Оскар де ла Рента: шлях модельєра до створення власного бренду і неповторного стилю
22 липня 20:20 Оскар де ла Рента: шлях модельєра до створення власного бренду і неповторного стилю
241
Наталка Карпа: "В музику мене привів тато"
22 липня 19:38 Наталка Карпа: "В музику мене привів тато"
763
Новини
Більше новин
Залиште відгук