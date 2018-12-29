29 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

29 грудня 2018 року вшановується пам'ять святого Агея, який відомий, як один з останніх пророків Старого Завіту, який жив приблизно в IV столітті.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро.

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Народні прикмети на 29 грудня:

– Яка погода сьогодні, такою буде і в квітні.

– Холод і негода цього дня – віщує сувору зиму.

– Вітряна погода і багато снігу – погана прикмета, адже літо буде неврожайним.

– Якщо багато інею на Агея, то на Різдво буде стояти тепла погода.

Що можна робити 29 грудня

1. Сьогодні важливо помолитися святому Агею, аби він наставив на праведний шлях та допоміг людині виробити кращі якості, які у неї є.

2. Якщо цього дня дати обіцянку і виконати її, то все погане залишиться в минулому.

3. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

Що не можна робити 29 грудня

1. Не сідайте на стіл – до біди.

2. Не говоріть з людиною, яка прийшла до вас додому через поріг. Існує прикмета, що невдовзі ви посваритеся.