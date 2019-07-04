4 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

4 липня в народному календарі відзначають пам'ять святого Юліана Тарсійского, називають цей день ще Юліановим.

Іменини сьогодні святкують: Терентій, Юліан (Юлій)

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Народні прикмети на 4 липня

– Якщо липа у дворі засохла – чекайте біди.

– Квіти липи, зібрані цього дня, будуть володіти цілющою силою.

– Гримить – до довгої негоди.

Що можна робити 4 липня

1. Заведено на Юліанів день збирати липу, яка, згідно з давніми віруваннями і прикметами, могла рятувати людину від пристріту.

Що не можна робити 4 липня

1. Не робіть багато справ за один підхід. Виконуйте все поступово.

2. Не витрачайте надто багато коштів цього дня, вони вам ще знадобляться.

3. Не засиджуйтеся вдома в цей день: гуляйте та весело проводьте час з друзями.