4 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
4 липня в народному календарі відзначають пам'ять святого Юліана Тарсійского, називають цей день ще Юліановим.
Іменини сьогодні святкують: Терентій, Юліан (Юлій)
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Народні прикмети на 4 липня
– Якщо липа у дворі засохла – чекайте біди.
– Квіти липи, зібрані цього дня, будуть володіти цілющою силою.
– Гримить – до довгої негоди.
Що можна робити 4 липня
1. Заведено на Юліанів день збирати липу, яка, згідно з давніми віруваннями і прикметами, могла рятувати людину від пристріту.
Що не можна робити 4 липня
1. Не робіть багато справ за один підхід. Виконуйте все поступово.
2. Не витрачайте надто багато коштів цього дня, вони вам ще знадобляться.
3. Не засиджуйтеся вдома в цей день: гуляйте та весело проводьте час з друзями.
Джерело: LifeStyle 24
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