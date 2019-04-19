5 фільмів про силу влади, які варто подивитись перед виборами

Вже 21 квітня відбудеться другий тур президентських виборів, на яких українці обиратимуть майбутнього главу держави на наступні 5 років – Петра Порошенка чи Володимира Зеленського. Цього року боротьба опонентів за президентське крісло є, як ніколи, дуже непередбачуваною та насиченою, тому поміж чвар політиків на телебаченні та користувачів у соціальних мережах варто зробити навелику перерву.

А у цьому вам допоможуть вечірні перегляди фільмів, які розповідають про силу влади у різних політичних системах світу, а також про те, як політика змінює не лише долю країн, а й самих представників "еліт", яким доводиться переступати через себе та власні принципи. Не панікуйте і розслабтесь перед важливим днем за переглядом кінострічок, які підготувала для вас редакція LifeStyle 24.

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"Залізна леді" (The Iron Lady), 2011

Британський біографічний фільм режисера Філліда Лойда розповідає про знаменитого прем'єр-міністра Великої Британії у XX столітті Маргарет Тетчер. Цю жінку ще часто називали "Залізною леді", яка з роками досягла небаченого успіху у своїй політичній кар'єрі. Зрештою після тривалого перебування на посаді та завоювання авторитету у найвищих високопосадовців світу, вона пішла у відставку, але її історичні рішення, які кардинально змінили життя країни, назавжди пам'ятатимуть у світі. Головну роль у фільмі "Залізна леді" зіграла Меріл Стріп, яка за перевтілення у Маргарет Тетчер отримала премію Оскар за найкращу жіночу роль, а також Золотий глобус та премію BAFTA. Сама ж Маргарет Тетчер та її родина негативно сприйняли фільм і від попереднього перегляду стрічки категорично відмовилися.

"Залізна леді" 2011: дивитись трейлер фільму онлайн

"Картковий будинок" (House of Cards), 2013-2018

Американський серіал кіностудії Netflix, напевне, мали змогу побачити вже всі запеклі кіномани. Стрічка, що перевернула уявлення про залаштункове життя великих політиків, отримала чималу популярність у світі. У лютому 2013 року вийшла перша серія політичної історії, знятої за мотивами книги Майкла Доббса. У серіалі розповідається про конгресмена Френка Андервуда та його дружину Клер, які разом стратегічно та підступно завойовують владу в США і підкорюють Білий дім. Головні ролі в "Картковому будинку" зіграли скандальний Кевін Спейсі та Робін Райт. Щоправда у 2018 році через секс-скандал довкола актора Кевіна Спейсі 6 сезон "Карткового будинку" змінили, зробивши президентом Робін Райт. Наразі зйомки серіалу завершено назавжди.

"Картковий будинок" 2013: дивитись трейлер фільму онлайн

"Небезпечна гра Слоун" (Miss Sloane), 2016

Кіноісторія режисера Джона Меддена розповідає про талановиту лобістку Елізабет Слоун. Її обов'язки полягають у впровадженні чиїхось ідей у життя, якщо це стосується питань Конгресу США. Одного разу їй доводиться прийняти замовлення впливових політиків, яке стало одним з найризикованіших у її житті. Їй потрібно переконати Конгрес прийняти закон, яким буде оподатковуватися експорт пальмового масла з Індонезії в Сполучені Штати. Головну роль виконала актриса Джесіка Честейн, яка отримала номінацію на Золотий глобус у номінації "Найкраща жіноча роль у фільмі-драмі".

"Небезпечна гра Слоун" 2016: дивитись трейлер фільму онлайн

"Темні часи" (Darkest Hour), 2018

Про видатного британського політика Вінстона Черчилля знає весь світ – саме йому вдалось зупинити Другу світову війну, яка насувалась на землі Великої Британії. Режисер Джо Райт вирішив відтворити на екрані цю біографічну історію. Черчилля часто не підтримували та звинувачували в некомпетентності та зухвалості, але за підтримки короля Георга VI, який призначив його прем'єр-міністром, йому вдається зупинити військову агресію. Така подія мала неймовірний вплив на незворотні зміни як в королівстві, так і в країні в цілому. Головну роль Вінстона Черчилля виконав актор Гері Олдмен, який удостоївся премії Оскар за найкращу чоловічу роль, а гримери цього фільму, що змогли бездоганно повторити образ політика – статуетку за найкращий грим.

"Темні часи" 2018: дивитись трейлер фільму онлайн

"Влада" (Vice), 2018

Одна з останніх картин у кінематографі вразила світ не менше, ніж попередні. Режисерська біографічна робота Адама МакКея розповідає про відомого американського політика Діка Чейні, який служив в адміністраціях чотирьох президентів США та пробув при владі 20 років. Завдяки гострому розуму, хорошому чуттю та потрібним зв'язкам він дістався до найвищих ешалонів влади. Перебуваючи "у тіні" політичної системи США, він зумів назавжди змінити хід історії та стати найвпливовішим з усіх віце-президентів в історії країни. Головну роль політика виконав актор Крістіан Бейл, який заради ролі набрав близько 20 кілограмів та змінив імідж. За роль у фільмі він отримав премію Золотий глобус за найкращу чоловічу роль у фільмі-комедії або мюзиклі. Також за старання всієї знімальної команди фільму стрічку "Влада" номінували у 8 престижних категоріях, перемогу в яких довелось здобути за "Найкращий грим та зачіски".

"Влада" 2018: дивитись трейлер фільму онлайн