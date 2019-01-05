5 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

5 січня 2019 року вшановують пам'ять Феодула. Якою погода буде цього дня, таким і буде листопад. Якщо цього дня ясно, то у листопаді буде сонячно та ясно. Якщо ж сиро, то місяць буде дощовим. Людям, які народилися 5 січня треба носити оберіг з чорного та червоного агату, який захистить своїх власників від біди.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Іван, Наум, Павло.

Читайте також: Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців

Народні прикмети на 5 січня:

– Якщо йде сніг і дме сильний вітер, то липень буде холодним і дощовим.

– Вітряно цього дня – чекайте хорошого врожаю.

Що можна робити 5 січня

1. На Федула треба читати Святе Письмо і молитися до Богородиці. Також саме з цього дня треба постаратися доробити всі свої справи до Різдва.

2. Бажано у цей день зробити якомога більше добра для близьких та оточуючих людей.

Що не можна робити 5 січня

1. Не рекомендується працювати з гострими предметами (ножами або сокирами). Кажуть, що якщо цього дня поранитися, то весь рік пройде в хворобах.

2. Цього дня не можна нікого бити, інакше людина, яка когось ударить, сильно захворіє.