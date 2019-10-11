6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка

Осінь – період затяжних дощів, пронизливого холоду, домашнього тепла та цікавих серіалів. Коли, як не восени наші вечори стають кращими завдяки новому серіалу з теплим какао чи запашним глінтвейном.

Вашій увазі пропонуємо підбірку серіалів для осінніх вечорів, які варто побачити в колі сім'ї та друзів.

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"Флібег" (Fleabag)

Серіал "Флібег" отримав премію Еммі-2019 як найкращий комедійний серіал, а головна героїня забрала статуетку найкращої комедійної акторки. Його рейтинг на іменитому кінопорталі IMDb становить 8,7 бала. Цей серіал для тих, хто хоче поринути у життя дівчини-шибайголови, яка своєю харизмою привертає увагу і точно не залишить нікого байдужим.



Головна героїня серіалу "Флібег"

Головна героїня Фібі Воллер-Брідж живе доволі неструктурованим життям. У неї немає чітких пріоритетів, а погані відносини з сім’єю, негаразди в особистому житті та брак грошей трішки гублять її у середовищі.

Гедоністична, легковажна мешканка Лондона задумується над важливими темами любові, сім’ї, віри та добра. Цьому сприяє знайомство із привабливим священником. Тож, не гайте часу і скоріш вмикайте 1 сезон серіалу, адже, за твердженням головної виконавиці ролі, другий сезон серіалу "Флібег" буде останнім.

Дивіться трейлер серіалу "Флібег": відео

"Поза" (Pose)

Серіал "Поза" довгий час майорів у списках серіалів, які видання рекомендували для перегляду. Серіал розкриває перед глядачами історію декількох героїв, що є представникам сексуальних меншин. Уявіть собі Нью-Йорк 1980-х років – таємниче та дивне місто, в якому поєднується шик, серйозність та бізнес. Вечірній Нью-Йорк лише набирає обертів життя, а ближче до опівночі розпочинається справжнє шоу – відчиняються двері лакшері-вечірок для багатіїв та представників вищого класу.



Серіал "Поза" захоплює з першої серії

Героїня Бланка дізнається про те, що вона заразилася СНІДом. Після цього вона вирішує втілити свою давню мрію – організувати групу для виступів на підпільних вечірках. Бланка має намір провести час, що залишився з помпезним шиком, щоб після смерті про неї ходили історії та розмови.

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Серіал "Поза" – це неймовірно цікава драма і не менш цікавий екскурс в історію. Додамо, що Біллі Портер отримав винагороду Еммі-2019 як найкращий актор в драматичному серіалі.

Дивіться трейлер серіалу "Поза":відео

"Вбиваючи Єву" (Killing Eve)

Драматичний серіал розвивається навколо холоднокровної жінки-кілера Вілланель і тихої та доброї співробітниці Мі-5 на ім’я Єва Поластрі.



Серіал "Вбиваючи Єву" - захопливий драматичний трилер

Вілланель – це наймана вбивця, яка виконує доручення багатих бізнесменів, політиків та наркоторговців. До її послуг вдаються ті, хто хоче вирішити справи швидко і без зайвої метушні. Новою мішенню дівчини стала звичайна жінка, працівниця засекреченого відділу спецслужб. Її треба прибрати нібито за наявністю у неї непотрібних відомостей.

Кілерка вивчила звички своєї жертви, її перебування і почала детально продумувати план своїх дій. Але раптово виявилося, що ця скромна жінка не така дурна, як могло здатися. Вона досить гідна суперниця і цілком добре може дати відсіч супротивниці. З цього моменту життя кілерки кардинально змінилося. На премії Еммі-2019 "кілерка" Джоді Комер отримала статуетку за найкращу роль у драматичному серіалі.

Дивіться трейлер серіалу "Вбиваючи Єву: відео

"Озарк" (Ozark)

Серіал "Озарк" – це драматичний серіал про фінансові махінації мексиканського наркокартелю в американському містечку.



Серіал "Озарк"

Фінансовий консультант Марті Берд разом зі своєю дружиною Венді та іншими членами сім'ї змушений таємно переїхати з престижного передмістя Чикаго в курортне містечко Озарк штату Міссурі. До несподіваного переїзду головного героя змусили величезні борги, тож на новому місці він сподівається виправити своє скрутне становище.

Причиною їхньої чорної смуги в житті стає те, що Марті займався відмиванням грошей для мексиканського наркокартелю. І допомагала йому в цій нелегкій справі його колега по бізнесу Рейчел. Обманувши жорсткого боса картелю, вона поставила під загрозу не лише себе, але й Марті. Тепер їхня головна місія – бути бандитами, які готові на все, аби лише повернути борг і вберегти себе та свою сім’ю.

Дивіться трейлер серіалу "Озарк": відео

"Американська історія злочинів: Вбивство Джанні Версаче" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story)

У центрі сюжету "Американської історії злочинів: Вбивство Джанні Версаче" розповідається історія про вбивство відомого дизайнера Джанні Версаче. Серіал побудований на реальних подіях, які трапилися у 1997 році у Маямі.



"Вбивство Джанні Версаче" - історія, яка не залишить вас байдужим

Італійського модельєра вбили на порозі власного будинку. Він зранку вийшов за газетою, а коли повертався назад, був застрелений серійним убивцею Ендрю Кьюнененом.

Серіал перенесе вас на початок історії і детально розповість про вбивцю Джанні Версаче. Відомо, що він психопат, гей, брехун та переслідувач італійського модельєра. До вбивства Версаче він покінчив життя ще 4 людям і був оголошений у федеральний розшук.

Головну героїню телесеріалу зіграла Пенелопа Круз, яка постала в образі Донателли Версаче, – сестри вбитого дизайнера та власниці модного будинку. Вона ж у своєму інтерв’ю розповіла, що для того, щоб зрозуміти емоції Донателли, їй потрібно було зустрітись із нею та відверто поговорити.

Дивіться трейлер серіалу "Американська історія злочинів: Вбивство Джанні Версаче": відео

"Наша планета" (Our planet)

"Наша планета" – це найбільший документальний серіал про природу, який був знятий до цього часу. Для зйомок знадобилося 4 роки, 600 членів знімального майданчика, 50 країн та використання найновішої техніки.



Серіал "Наша планета" покаже вам дивовижну флору та фауну

Навіть, якщо ви передивилися усі можливі програми про флору та фауну, творці серіалу все одно змусять вас прикипіти до екрана. "Наша планета" потішить вас чудернацькими танцюючими птахами, милими лінивцями, яким цілодобово тільки й сон подавай, граційними левами та багатьма іншими тваринами. Втім в арсеналі є й невтішні реальні фільмування того, що відбувається з морськими моржами і за яких умов вони масово гинуть, як переносять голод слони і які труднощі долають, аби знайти хоч якусь їжу.

В серіалі використані такі технології зйомок, які дозволяють нам побачити найменші деталі. Камера несеться на швидкості за гепардом чи дозволяє розглянути підводний світ океану в найменших деталях.

Основний меседж фільму – показати, як зміни клімату впливають на живі організми, до чого вони привели вже зараз і до чого, швидше за все, приведуть в майбутньому.

Дивіться трейлер серіалу "Наша планета": відео

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