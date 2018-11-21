75-річний Роберт де Ніро розлучився з дружиною, – ЗМІ

Голлівудський актор Роберт де Ніро після 20 років щасливого шлюбу вирішив все ж подати на розлучення. Його дружина, 53-річна Грейс Хаутауер, підтримала чоловіка в цьому рішенні.

Про це журналістам People повідомив інсайдер з близького оточення подружжя. За його словами, Роберт де Ніро та Грейс Хаутауер вирішили роз'їхатись та вже не живуть разом.

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"Часом все виходить не так, як ми того хочемо", – додав інсайдер.

Наразі офіційні представники актора не коментують резонансних новин про розлучення. Достеменно й не відомо, чому 75-річний Роберт де Ніро вирішив розірвати стосунки з дружиною.

До слова, пара познайомилась у 1987 році. Відтоді Роберта і Грейс поєднували романтичні стосунки, які після 10 років зустрічей переросли у шлюб. Вже у 1998 році у пари народився їхній син Елліот, який страждає на аутизм. А в 2011 році сурогатна мати народила для Роберта та Грейс дівчинку Хелен. Окрім цього, в актора є 4 дитини від попереднього шлюбу.

Варто зазначити, що раніше Роберт де Ніро вже намагався розірвати стосунки з Грейс Хаутауер. У 1999 році актор подавав документи на розлучення та боровся за отримання опіки над сином. Однак тоді пара врятувала свій шлюб від розриву, а в 2004 році повторила обітниці біля вівтаря. Що стало причиною остаточного розлучення – наразі невідомо.