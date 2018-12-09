9 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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9 грудня 2018 – яке свято в Україні та що не можна робити 9 грудня 2018
Що можна і не можна робити 9 грудня / Фото з вільних джерел

9 грудня 2018 року вшановується великомученик Георгій Побідоносець. Він вважається одним з найбільш шанованих святих.

Цього дня люди йшли до своїх криниць, щоб послухати воду і визначити, якою саме буде зима. Якщо вода у криниці була тихою, то зима мала бути теплою, без хуртовин та морозів. Якщо ж з дна колодязя чувся шум, то це знак того, що зима буде морозною і з хуртовинами. Кажуть, що саме з цього дня стає настільки холодно, що ведмідь укладається на зимову сплячку аж до весни. 

Також 9 грудня за ініціативою ООН відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією.

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Іменини 9 грудня святкують: Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло, Назар, Микола, Петро, Юліан, Яків.

Народні прикмети на 9 грудня:

– Холодний день – зима буде суворою.

– Північний вітер віщує морози.

Що можна робити 9 грудня

1. Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.

2. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.

Що не можна робити 9 грудня

1. Не можна залишатися цього дня в боржниках. Віддайте усі позичені раніше вами кошти, аби не залишитися бідним у наступному році. 

2. У цей день не вирушайте в далеку дорогу. Якщо ж поїздку відкласти вам не вдається, то замовте молебень в церкві за своє здоров'я. 

Теги: LifeStyle Традиції Food and Drinks
Джерело: 24 канал
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