А ти залишишся, коли всі поїдуть? – мережу вразив трейлер до фільму “2020. Безлюдна країна”

Українська кіноіндустрія стрімко розвивається. У мережі з'явився офіційний трейлер до нового фільму “2020. Безлюдна країна”.

Прем'єра фільму відбулася минулого тижня на фестивалі у німецькому місті Котбус. В Україні ж кінострічка “2020. Безлюдна країна” вийде в обмежений прокат 22 листопада.

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Відомо, що режисер Корній Грицюк розпочав зйомки ще в 2016 році. За сюжетом, події відбуваються в 2020 році. Після підписання численних міжнародних угод та договорів українцям дали можливість поїхати в будь-яку країну світу. Відтак люди масово почали покидати державу, шукаючи краще життя за кордоном. Всього за кілька тижнів вулиці міст спорожніли.

Після хвилі еміграції канадський режисер вирішив провести експеримент: він вирушив до України, аби дізнатися, чи щасливі ті люди, які залишилися, та чому.



Кадри з фільму “2020. Безлюдна країна” / прес-служба 86 PROKAT

Варто зазначити, що фільм “2020. Безлюдна країна” Корній Грицюк створив у жанрі мок’юментарі, відтак фільм екранізований під документальний.

Дивіться трейлер до фільму “2020. Безлюдна країна” (відео):