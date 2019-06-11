Адріані Лімі – 38! Секрети краси найвірнішого "ангела" Victoria's Secret

Сьогодні, 11 червня, святкує день народження бразильська супермодель Адріана Ліма. Одній із найдосвідченіших манекенниць планети виповнюється 38. З нагоди цієї дати LifeStyle24 відкриває читачам секрети краси від яскравої зірки подіумів.

Вона 19 років брала участь у найграндіознішому показі спідньої білизни, а останній її вихід (2018 рік) зворушив не лише колег-"ангелів", а й сотні тисяч прихильників. Однак після завершення співпраці з брендом Victoria's Secret Адріана Ліма не взяла паузу в модельному житті. З новими силами вона почала сяяти на обкладинках журналів та зніматись у фотосесіях. До речі, зовсім недавно супермодель стала обличчям рекламної кампанії ювелірних прикрас Chopard (Швейцарія).

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Тож спробуймо дізнатися, що робить ця знаменита жінка для того, аби не виглядати на свої роки.



Останнє шоу Victoria's Secret у кар'єрі Адріани Ліми, 2018 рік / Getty Images



Останнє шоу Victoria's Secret у кар'єрі Адріани Ліми, 2018 рік (третя ліворуч) / Getty Images

Улюблена їжа – бразильська кухня

Один із головних секретів стрункості Адріани Ліми – харчування по декілька разів у день невеликими порціями. Більшість її раціону – це здорова їжа, зокрема овочі та фрукти. "Також я тішуся йогуртові з гранолою на сніданок, їм яйця зі шпинатом і випиваю зелені соки й смузі", – каже іменинниця. Неодмінним сніданковим атрибутом зірки є кава, а до неї інколи – шматочок шоколадного торта. "Буває, що не можу ним наласуватись. Люблю бразильські страви: їх я готова їсти вічно", – розповідає красуня.



Модель обожнює страви традиційної бразильської кухні / BBCFoodgood

Бокс як фаворит серед спорту

Про те, що Адріана Ліма займається цим видом спорту найбільше, чітко видно на фотографіях її Instagram-сторінки. Модель зізнавалась, що пробувала бігати, плавати, вчилась мистецтву йоги та освоювала велотренажер, однак перевагу віддала боксові. З ним бразилійка "живе" понад десять років. "Це ніби поєдинок, під час якого варто бути напоготові. Ще дуже важливо перемогти. Я маю двох тренерів у Нью-Йорку й Маямі. В залежності від міста, де перебуваю, займаюсь із ними майже щодня. Бокс для мене – це терапія і для тіла, і для розуму", – переконана зірка подіумів. Боротьбу з грушею та суперниками Адріана Ліма чергує із вправами капоейри, які включають танець, акробатику і гру.



Бокс – улюблений вид спорту Адріани Ліми / Instagram / @adrianalima



Адріана Ліма проводить багато часу на тренуваннях / Instagram / @adrianalima

Олійки – один із найважливіших засобів у косметичці

Мабуть, у косметичному арсеналі супермоделі щонайменше десяток пляшечок цього засобу. Його зірка використовує для різних зон тіла. "Хороша шкіра починається з трояндової олійки, волосся – із порції арганової, ще однією я змащую кутикули нігтів, бо вони в мене сухі", – каже зірка подіумів.

Авокадовий сюрприз для волосся

Шовковистій шевелюрі Адріани Ліми позаздрять чимало. Один із хитрих прийомів, який модель використовує для її краси, – це мікс кондиціонеру та м'якоті одного авокадо. "Після такої процедури моє волосся виглядає дуже блискучим! Я роблю її один раз в тиждень", – ділиться вона.

Також зірка розкриває секрет того, як шевелюрі можна надати більше об’єму: "У Бразилії люблять обкручувати пасма волосся і фіксувати їх шпильками. Це можна робити наніч, а вранці розпускати волосся. Я використовую такий трюк тоді, коли, наприклад, іду на вечерю з друзями".



Для блиску та легкості волосся супермодель використовує авокадо / Instagram / @adrianalima