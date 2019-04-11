Алессандрі Амбросіо – 38! Топ-4 секрети краси від екс-"ангела" Victoria's Secret

Коли вперше дивишся на цю жінку, то впевнений, що їй десь років 27, ну максимум розміняла третій десяток. Однак, коли з цікавості перевіряєш її дату народження в мережі, то приємно дивуєшся. Алессандрі Амбросіо сьогодні виповнюється 38. Досі не вірите?

Наразі темноволоса бразильська красуня з італійсько-польським корінням не так часто з'являється на подіумі як модель. Проте не перестає тішити своїх шанувальників гарячими світлинами з тематичних фотосесій чи знімками в соціальних мережах. Набутий роками досвід у підтримці тіла в тонусі, а краси – у свіжості дає чудові результати.

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Із брендом Victoria’s Secret супермодель працювала 17 років / Instagram / @alessandraambrosio

Як доказ цього – 17-річна співпраця з найвідомішим брендом спідньої білизни Victoria's Secret та презентація в межах марки романтичної колекції Pink. "Справжня манекенниця має виглядати саме так, як Алессандра Амбросіо", – сказала колись про модель її колега й телеведуча Тайра Бенкс.

Тому в день народження зірки модних дефіле LifeStyle24 розповідає про четвірку топ-секретів краси, якими вона щодня користується.

Посилені тренування

Дивлячись на підтягнуті ноги, стегна, живіт і руки Алессандри Амброзіо, важко повірити, що спортом знаменитість почала займатись аж у 24 роки. "Я ніколи не робила спеціальних вправ. Єдиною спортивною розвагою в житті для мене були танці в клубах. Зараз же я тренуюсь під керівництвом Трейсі Андерсон. Мені до вподоби її підхід, бо я ненавиджу кардіовправи й не люблю займатись наодинці. Також щопонеділка влаштовую собі велопрогулянку, щосереди в мене пілатес, а щоп'ятниці – йога", – розповідала в одному з інтерв'ю супермодель.



Трейсі Андерсон і Алессандра Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio

Також, як істинна бразилійка, Алессандра не може ігнорувати пляж. Тому, якщо їй хочеться тримати своє тіло в тонусі навіть під час прогулянок чи відпочинку біля океану, вона або плаває, або грає у волейбол. "Ще я люблю занурюватись у воду. Це мої ліки від стресу", – зізнається красуня.

Правильне і смачне харчування

Більша частина раціону – корисні для організму продукти. Алесандра Амбросіо залюбки з'їдає шоколадний мафін, коли це їй пропонує донечка Анна-Луїза. Проте решта раціону моделі – корисні для організму овочі, фрукти і страви з них. "Мій ідеальний сніданок – це авокадо із фрешем, велика чашка кави та варені чи смажені яйця, cкроплені кокосовою олією. На обід я люблю їсти курятину й капусту кале, а також рис і боби. Щодо вечері, то не відмовляюсь від морепродуктів", – розповідала зірка подіумів в інтерв'ю журналу Elle.



Основа раціону зірки подіумів – овочі та курятина / Instagram / @alessandraambrosio

Перекус для супермоделі – мигдаль, а після тренувань вона п'є зелені смузі та коктейлі, що містять білок.

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Догляд за обличчям і волоссям

Гладенька шкіра обличчя й пишне темне волосся є одними з візитних карток Алессандри Амбросіо. Для того, щоб ці обидва "пропуски" у світ виглядали сяюче, знаменитості доводиться докладати чимало зусиль та використовувати перевірені роками косметичні засоби.



Алессандра ретельно стежить за станом волосся та шкіри / Instagram / @alessandraambrosio

Для краси обличчя Алессандра використовує пілінг, а кінчики волосся любить зволожувати кокосовою олією. Наприклад, щоби шкіра лиця моделі завжди випромінювала свіжість, вона доглядає її у три етапи: очищує, пілінгує та наносить антивікову сиворотку з вітаміном С. Щоби захиститись від шкідливої дії сонячних променів, красуня користується кремом із SPF-фільтрами.

Волосся Алессандри постійно захищене спреєм L'Oreal Professionel's Next Day Hair, який зволожує його і захищає протягом дня. Під посиленою увагою шевелюра супермоделі – кожні два місяці. "Тоді я роблю професійний догляд у салоні: лікую її та живлю. Пошкоджені кінчики відновлюю кокосовою олією", – ділиться секретами красивого вигляду супермодель.