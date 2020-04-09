Аліса та Чеширський кіт на вулицях Одеси: оригінальне порушення самоізоляції

Днями в центрі Одеси перехожі помітили дівчину в костюмі героїні книжки "Аліса в країні чудес", яка вигулювала на повідку "Чеширського кота". Кумедне відео швидко розлетілося мережею.

Багато людей шукає можливості порушити карантин та вийти на прогулянку. Для цього вигадують різні способи, найпопулярнішим з яких є вигулювання домашніх улюбленців. А ті, у кого їх немає, вдаються до інших методів, що веселять оточуючих.

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В центрі Одесі під час карантину можна побачити казкових героїв, яких вигулюють на повідку. Так, днями на вулиці Канатній бачили дівчину в костюмі Маші та "ведмедя" з відомого мультфільму.

Тепер жителі Одеси поширили ролик, на якому "Аліса" вигулює "Чеширського кота". Очевидно, це аніматори, які не мають тваринок вдома, але дуже прагнули побувати на вулиці під час ізоляції.

Додамо, станом на 9 квітня в Україні зафіксували 1892 випадки зараження коронавірусом, з яких 57 летальні. Вдалося одужати 45 пацієнтам. Людей закликають залишатися вдома, адже зараз це найнадійніший спосіб вберегтися від інфікування.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу