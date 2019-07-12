"Анабель 3": проклята лялька повертається додому

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"Анабель 3"
"Анабель 3" / IMDb

Спіноф "Закляття", а за сумісництвом частина "проклятої" франшизи, на думку багатьох критиків, перевершує двох своїх попередників.

Не Marvel Cinematic Universe, але теж непогано. Джеймсу Вану вдалось створити і тримати на належному рівні щось на кшталт хорор-всесвіту з проклятими ляльками, монашками і паранормальними експертами. Зрештою, у режисера вже є досвід із восьма частинами "Пили", яка теж видалась непоганою історією. У випадку з "Анабель" Джеймс Ван виступає в ролі виконавчого продюсера, а режисерське крісло на зйомках третьої частини займає Гарі Доберман, який дотепер писав сценарії для історії ляльки.

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Анабель 3
"Анабель 3": офіційний кадр з фільму

Глядача зі стажем може відлякати приставка із цифрою 3 біля назви, тим більше, якщо це назва фільму жахів. Але у випадку з "Анабель" правила не справцьовують і третя частина історії про прокляту ляльку вийшла достойним представником жанру.

Кіно вдалось, хоча Доберман не робить нічого винятково нового. Демон, як завжди, шукає нагоду, щоб заволодіти душею. Людська втрата, самотність, переживання і біль досі відкривають для зла вікно можливостей. Тобто концептуально ситуація – банальна.

Анабель 3
"Анабель 3": офіційний кадр з фільму

Що цікаво, "Анабель 3" не боїться жартувати. Фільм жахів міксують зі смішними моментами, більшість яких зав'язана на немічному романтику з гітарою. Рецепт "і сміх, і гріх" працює – на виході отримуємо хорор з маркетинговими домішками літнього гумору.

Глядача плавно підводять до висновку, що якщо на дверях написано "ОБЕРЕЖНО! Не відчиняти за жодних обставин!", то, скоріш за все, варто прислухатись. Герої третьої стрічки про "Анабель" усвідомлюють рівень проклятості ляльки, лише перетворивши будинок на пекельне кодло.

Анабель 3
"Анабель 3": офіційний кадр з фільму

Річ у тім, що Уорени, мисливці на нечисте, тримали всі свої екземпляри, схованими у підвалі, який освячували раз в тиждень і берегли від сторонніх. Той факт, що купа проклятих речей разом із найпотужнішим артефактом – лялькою Анабель, замкнуті в одному маленькому підвалі, не виглядає дуже логічним. Але куди Уорени ще мали діти те все врятоване добро.

Згідно з сюжетом, поки подружжя займається своїми паранормальними справами, їхня донька з нянькою сидять в будинку з ув'язненою нечистю. І якщо ті двоє правила безпеки не порушують, то подруга няньки порушує ідилію. Вона дратує глядача ще з першої появи на екрані, але персонажі просякнуті до дівчини неабиякою емпатією. Навіть вивільнення демона можна зрозуміти і пробачити, якщо випадково.

У той же час творцям "Анабель" вибачатись немає за що. Кіно перевершило скупі очікування і гарно вписалось у франшизу "Закляття". Рейтинг фільму на IMDb – 6,3, обмеження по віку – 16 років.

Анабель 3: дивитись трейлер фільму онлайн

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Всі фото: IMDb

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Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: Публікації LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Статті Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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