Барі Алібасов живий: росЗМІ запустили фейк, що продюсер помер

5 червня у російських ЗМІ з'явилася інформація, що Барі Алібасов, який напередодні отруївся токсичною рідиною, помер в інституті імені Скліфосовського в Москві. Це виявилося фейком і насправді російський продюсер живий.

Прес-секретар Алібасова Вадим Горжанкін у коментарі "360" здивувася заяві про смерть продючера і наголосив, що у мережі поширили неправдиву інформацію.

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Це все маячня! Ніхто не помер, він живий. Я розмовляв із ним 15 хвилин тому. Йому важко, але Барі Каримович живий. У нас завтра зранку буде нормальна, повноцінна заява про його стан,

– заявив Горжанкін.

Алібасов потрапив у лікарню і перебував у важкому стані після того, як помилково замість води випив рідину для прочищення труб. Їдка рідина пошкодила стравохід, шлунок, верхні дихальні шляхи. Лікарі діагностували в артиста опіки четвертого ступеня.

Водночас, головний редактор російського Esquire Сергій Мінаєв вже приніс вибачення за поширення фейкової інформації про смерть Алібасова.

"Вибачте, я побачив два повідомлення в стрічці про смерть Алібасова і написав про це у себе. Я приношу свої вибачення перед родичами і близькими Барі Алібасова. Я повівся як мудак", – написав він.

https://t.me/minaevlife/3147

Хто такий Барі Алібасов?71-річний радянський і російський музикант, композитор, музичний продюсер, заслужений артист Росії. Алібасов створив групи "Інтеграл" і "На-на".