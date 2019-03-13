Барселона, яку не бачать туристи: несподіваний погляд на столицю Каталонії
Угорський фотограф Мартон Могороси з неочікуваного ракурсу показав неповторну красу одного з найпопулярніших міст світу – іспанської Барселони.
З висоти пташиного польоту за допомогою дрону він зафіксував рідкісні кадри, на яких помітно, наскільки симетричними є деякі квартали та будівлі-візитівки столиці Каталонії, пише Dezeen.
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Впізнаваний житловий будинок Walden 7 іспанського архітектора Рікардо Бофіля з висоти практично не впізнати.
Житловий будинок Walden 7 у Барселоні з висоти пташиного польоту
На фото можна роздивитись переплетіння вигадливих балконів і терас. На даху Walden 7 розташовані два просторі басейни, про що, напевно, навіть не підозрюють туристи, які дивляться на будівлю з вулиці.
Басейни на даху відомого будинку Walden 7 у Барселоні
Фотограф зізнався, що ця споруда завжди була у його списку бажань, а утопічне бачення світу іспанського архітектора здається йому фотогенічним з будь-якого кута зору.
На інших світлинах автор показав густозаселений квартал міста, житлові будинки в якому буквально омиваються Середземним морем.
Симетричні квартали у Барселоні
Будинки біля моря у Барселоні з висоти пташиного польоту
Цю серію світлин фотограф назвав "Барселона з висоти".
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