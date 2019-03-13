Барселона, яку не бачать туристи: несподіваний погляд на столицю Каталонії

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Барселона з висоти
Барселона з висоти / behance.net

Угорський фотограф Мартон Могороси з неочікуваного ракурсу показав неповторну красу одного з найпопулярніших міст світу – іспанської Барселони.

З висоти пташиного польоту за допомогою дрону він зафіксував рідкісні кадри, на яких помітно, наскільки симетричними є деякі квартали та будівлі-візитівки столиці Каталонії, пише Dezeen.

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Впізнаваний житловий будинок Walden 7 іспанського архітектора Рікардо Бофіля з висоти практично не впізнати.

Барселона Валден 7 будинок архітектура
Житловий будинок Walden 7 у Барселоні з висоти пташиного польоту

На фото можна роздивитись переплетіння вигадливих балконів і терас. На даху Walden 7 розташовані два просторі басейни, про що, напевно, навіть не підозрюють туристи, які дивляться на будівлю з вулиці.

Барселона Walden 7 будинок архітектура
Басейни на даху відомого будинку Walden 7 у Барселоні

Фотограф зізнався, що ця споруда завжди була у його списку бажань, а утопічне бачення світу іспанського архітектора здається йому фотогенічним з будь-якого кута зору.

На інших світлинах автор показав густозаселений квартал міста, житлові будинки в якому буквально омиваються Середземним морем.

Барселона будинки архітектура
Симетричні квартали у Барселоні

Барселона будинки архітектура пейзажі
Будинки біля моря у Барселоні з висоти пташиного польоту

Цю серію світлин фотограф назвав "Барселона з висоти".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Márton Mogyorósy (@mogyimarci)

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Подорожі Новини нерухомості Новини нерухомості світу Архітектура Круті будівлі
Джерело: 24 Канал
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