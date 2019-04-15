Бель Тіррел та Ельза Таргарієн: художник перетворив принцес в героїнь "Гри престолів"

Ілюстратор Грегорі Масурас теж вирішив зробити щось цікаве для шанувальників "Гри престолів" та світу Disney. В проекті #AnimationInReality кілька років тому він перетворив відомих принцес у героїнь фантастичної саги.

Різних діснеївських героїнь Масурас на власному сайті приєднав до головних кінопостерів зі всіх 8 сезонів "Гри престолів". Таким проектом ілюстратор вирішив показати, як можуть гармонійно поєднатись два зовсім різні світи. Проект має назву "Коли персонажі Disney зустрічають персонажів "Гри престолів".

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Варто додати, що прем'єра 1 серії 8 сезону "Гри престолів" відбулась 14 квітня у США о 21:00 та 15 квітня в Україні о 4:00. Тривалість першого епізоду – 54 хвилини.

Ельза ("Холодне серце") у ролі Дейнеріс Таргарієн

Рапунцель у ролі Санси Старк

Аврора ("Спляча красуня") у ролі Серсеї Ланністер

Тіана в ролі Оші та Джейн в ролі Міри Рід

Білосніжка у ролі Шаї

Королева Елінор ("Одного разу в казці") у ролі Кейтилін Старк

Granda Fa у ролі Оленни Тірелл

Мулан в ролі Ар'ї Старк

Меріда ("Хоробра серцем") у ролі Ігрітт

Жасмін ("Алладін") у ролі Елларії

Белль ("Красуня і Чудовисько") у ролі Маргеріт Тірелл

Джейн Портер в ролі Міри Рід

Попелюшка у ролі Брієнни Тарт

Мати Ґотел у ролі Мелісандри

Покахонтас у ролі Міссандеї

Аріель ("Русалочка") у ролі Яри Грейджой