Бенксі розіграє в онлайн-лотереї нову скульптуру, гроші з якою підуть на допомогу біженцям

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Бенксі розіграє в онлайн-лотереї нову скульптуру, гроші з якою підуть на допомогу біженцям
Бенксі розіграє в онлайн-лотереї нову скульптуру, гроші з якою підуть на допомогу біженцям / Фото з відкритих джерел

Британський художник-анонім Бенксі вирішив розіграти в онлайн-лотерею свою скульптуру, яка називається "Корабель мрії" (Dream Boat). Лотерея триватиме до 22 грудня, а гроші з неї підуть на допомогу біженцям.

Знімок своєї роботи автор опублікував у Instagram.

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Для того, щоб взяти участь в лотереї, необхідно сплатити 2 фунти стерлінгів (2,5 долара) і написати в коментарях під публікацією, скільки важить ця робота. Охочі можуть пропонувати свої варіанти можна необмежену кількість разів, але за кожен коментар доведеться сплатити додатковий внесок. 

Після розіграшу човен буде зважений студентами-спеціалістами з Королівського коледжу Лондона. У лотереї переможе той, хто запропонує найбільш близький до правди варіант. Переможця повідомлять електронною поштою.

Художник проводить цей проект разом з магазином Choose Love. На сайті останнього вказується, що корпус човна виготовлений зі скловолокна, фігури біженців — з смоли, а розміри скульптури складають 90х38x42см.

Нагадаємо, 5 жовтня продали на аукціоні Sotheby's за 1 мільйон фунтів картину Бенксі "Дівчинка з кулькою". Але тільки-но ведучий аукціону стукнув молотком і оголосив про продаж – картина почала сама себе шматувати на тоненькі смужечки.

Хто такий Бенксі?Відомий вуличний художник, чиє справжнє ім'я не знає ніхто. Ймовірно, його звати Роберт або Робін Бенкс, і народився він в англійському місті Бристолі. 44-річний чоловік є відомим андерграундним художником графіті, політичним активістом і режисером.

Бенксі організував безліч виставок по всьому світі, а його скандальні графіті, які торкаються найрізноманітніших політичних і соціальних тем, стають об'єктами світового обговорення.

Теги: LifeStyle Новини культури біженці Мистецтво
Джерело: 24 канал
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