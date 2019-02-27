Беремось за голову: як підготувати волосся до весни

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.Як підготувати волосся до весни
.Як підготувати волосся до весни / www.beauty-agent.ru

Тьмяне, ламке, сухе чи, навпаки, зажирніле. Так після зимових холодів може виглядати наше волосся. Протягом кількох місяців ми берегли його від морозу під шапкою, хустиною чи капюшоном, через що воно швидко втрачало вигляд свіжого і сяючого. Та й кінчики шевелюри, які виглядали з-під головних уборів, через низькі температури стали посіченими або пухнастими.

Про те, як позбутись неприємностей із волоссям після морозного сезону й до весни перетворити його в шовковисте і блискуче, LifeStyle 24 розповіла перукарка Bednarska beauty centre Василина Лиско. Майстриня з семирічним досвідом роботи радить, передовсім, звернути увагу на те, як ми харчуємось, а також не забувати про базові правила догляду за шевелюрою: її миття, сушіння та розчісування. "І не варто нехтувати додатковими процедурами, адже навесні наше волосся найбільше любить зволоження", – каже вона.

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"Для здорового волосся вживайте продукти, багаті на залізо та білок"

Перукарка Василина Лиско переконана, що базою здорового вигляду шевелюри є збалансоване харчування. Якщо воно відсутнє, то волосся починає випадати. "Щоб волосини міцніше трималися нашої голови, варто включити до свого раціону продукти, багаті на білок: яйця, молоко, кефір, м'ясо, пшеничні висівки, а ще такі овочі, як моркву, капусту і часник. Мікроелементи й вітаміни, які містяться в них, допоможуть волосині укріпитися всередині", – пояснює майстриня.

Як підготувати волосся до весни
Корисними для здоров'я волосся є продукти, багаті на білок / Pexels

Не зайвим, як вважає вона, буде паралельне зміцнення та стимуляція росту шевелюри. "Позитивного ефекту в цьому ми досягнемо тоді, коли будемо їсти багаті на залізо бобові (квасолю, сочевицю) й морську рибу, зокрема лосось, в якому містяться ненасичені жирні кислоти Омега-3", – зазначила вона.

"Шкіру голови потрібно очищувати двічі, а сушити волосся – на відстані витягнутої руки"

Запорукою шовковистого вигляду волосся, як переконана Василина Лиско, є також дотримання основних правил його миття та сушіння. "Я часто дізнаюся від своїх клієнтів про те, що вони або не знають елементарних кроків цих процедур, або просто не мають на них часу. А дарма", – зізнається перукарка.

Передовсім, шкіру голови потрібно двічі очищувати шампунем, який спочатку розтерти в руках з невеликою кількістю води і аж тоді наносити на голову. "Ні в якому разі не тріть волосини одна об одну, спінюйте шампунь масажними рухами, щоб не пошкодити кортекс (найважливіша частина волосся, яка підтримує його еластичність та міцність – LifeStyle 24). Після цього легенько витріть шевелюру рушником і нанесіть кондиціонер, який стабілізує pH-рівень, відтак зробить волосся гладеньким", – пояснює майстриня.

Як підготувати волосся до весни
Найважливіше під час миття – двічі очищувати шкіру голови / Beauty.ua

Наступний крок – це сушіння волосся. Важливо, що тримати його замотаним у рушнику можна не більше п'яти хвилин, адже в протилежному випадку воно перекрутиться і стане занадто сухим. "Якщо справа дійшла до фена, то рухати ним під час сушіння потрібно за ростом пасем, тобто від їхніх коренів і донизу. Щоби мінімізувати вплив високих температур, тримати фен варто на відстані 30-40 сантиметрів", – каже перукарка.

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"Волосся бажано розчісувати масажною щіткою – з дерева або якісного пластику"

Таку, здавалося б, просту процедуру як розчісування волосся після сушіння або два-три рази впродовж дня, також слід виконувати обережно. Від того, як ми це робимо, залежить інтенсивність кровообігу у шкірі голови, відтак – ріст і вигляд шевелюри. Василина Лиско радить користуватися щіткою не одразу після миття, а через деякий час, коли волосся підсохне.

Як підготувати волосся до весни
Розчісувати шевелюру варто дерев'яною щіткою / Pinterest

"Розчісувати волосся бажано масажною щіткою, щоб воно не рвалося й не електризувалось. Серед матеріалів раджу використовувати якісний пластик або дерево, уникайте алюмінію" ,– каже перукарка. Також вона нагадує: пасма короткої і середньої довжини варто розчісувати зверху чи зсередини, тоді як довгі – знизу.

"Навесні не забувайте про зволоження, а також про олійки"

Волосся, яке через морозні температури чи їхній перепад узимку, стало сухим, так і напрошується на зволоження. За словами Василини Лиско, потішити свою шевелюру можна спеціальними процедурами, які майстри роблять у салоні, а також домашнім доглядом з відновлювальними амінокислотами.

Як підготувати волосся до весни
Арганова олія – один із засобів, який надає волоссю блиск / News Daily

Приємним бонусом для волосся стануть і олійки. "Наприклад, наносити можна арганову, мигдалеву та авокадну. Вони нададуть шевелюрі блиск, не дадуть їй електризуватись та поліпшать розчісування. Проте це варто робити за 30-40 хвилин до виходу, адже цей засіб може залишити на шевелюрі жирнуватий слід, що не буде виглядати красиво. Якщо ви поспішаєте, тоді на допомогу прийде термозахист, який зробить так, щоб кінчики пасем не посіклися через вітер".

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Автор: Юлія Девда
Теги: Статті Публікації LifeStyle Здоров'я Краса Поради
Джерело: LifeStyle 24
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