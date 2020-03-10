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"Безславні кріпаки": яким постане Тарас Шевченко у новій кінострічці

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"Безславні кріпаки": тизер і сюжет фільму про Тараса Шевченка / Пресслужба

Символічно до роковин смерті Тараса Шевченка у мережі опублікували тизер до фільму "Безславні кріпаки". Раніше кінострічку анонсували як "Тарас Шевченко: перший самурай", однак згодом назву все ж вирішили змінити. Автори кінопроєкту запевняють, що ще таким Кобзаря українці не бачили.

Нова назва фільму вже дає зрозуміти кіномани, що у "Безславних кріпаках" буде кілька борців за волю. Та головним героєм стане Тарас Шевченко, який за допомогою кількох пістолетів і меча каратиме поганців, рятуватиме чарівну красуню, а в перервах між смертельними сутичками прочитає вірші у хасидських лахах. Фільм, за словами продюсера Юрія Мінзянова, – це "атракціон, жвава, захоплива й надзвичайно іронічна стрічка, орієнтована на молодого глядача, який регулярно ходить до кінотеатрів".

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Екранізувати непересічну історію взявся Роман Перфіл'єв. Він запропонував головну роль талановитому актору Роману Луцькому, який зізнався, що з усіх його ролей Кобзаря образ Тараса-самурая подобається найбільше. 

Чому американці можуть знімати іронічне кіно про своїх геніїв, а ми ні? Наш Тарас – з потребами та проблемами звичайного смертного, хоча, звісно, не кожного з нас хоче вбити найвпливовіший в окрузі заможний пан-наркодилер,
– зазначив актор. 

У кінострічці "Безславні кріпаки" показали внутрішню трансформацію героя. За сюжетом, Тарас Шевченко прагнув втекти за кордон, бо не бачив сенсу боротись за свободу. Та він змінюється: з кріпака головний герой стає справжнім самураєм і приймає, можливо, найважливіше у своєму житті рішення. Роль самурая Акайо, який є наставником Тараса Шевченка, дісталась Сергію Стрельникову. Водночас лиходія Харімото зіграв японський актор Ген Сето. 

"У цій історії мій персонаж занадто поганий, але мені це навіть подобається. Є певний конфлікт, що створює напругу. Він займається продажем людей, а я – ненавиджу проституцію. У мені є хороша і погана сторони, але для цього персонажа я навмисно вибудовую свою темну сторону", – розповів Ген Сето. 

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Сьогодні, 10 березня, у мережі з'явився перший офіційний тизер фільму "Безславні кріпаки". Спеціально до цього дня співачка Alina Pash написала трек, у якому поєднала фольк, хіп-хоп та постріли рушниці. 

Мене надихнула історія пригод Шевченка і самурайська естетика стрічки. Герой рухатиметься до своєї мети й попри всі негаразди залишатиметься сміливим. Певно, мені й самій близька ця позиція, адже вона перегукується з філософією моєї творчості. Щоб досягти успіху, герой б’є в усі двері і вони відкриваються. Ну як відкриваються – випадають після пари влучних пострілів,
– коментує співачка.

Зйомки проходили до вересня 2019 року у Києві, Чигирині та Пирогові. Прем'єра "Безславних кріпаків" запланована на осінь 2020 року. 

Дивіться перший тизер фільму "Безславні кріпаки": відео 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Тарас Шевченко Кіно
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