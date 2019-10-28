11 мотивуючих цитат Білла Гейтса про успіх у роботі та помилки в житті

Білл Гейтс – засновник корпорації Microsoft, один із найбагатших чоловіків на планеті, лицар-командор Ордена Британської Імперії, володар диплому Гарвардського університету – і це попри те, що його він не закінчував. Сьогодні, 28 жовтня, він святкує своє 64-річчя.

Статус і стан Білл Гейтс заробив завдяки справі всього життя – створення програмного забезпечення для персональних комп'ютерів Miсrosoft. Саме заради підприємства, яке спочатку носило назву Micro-Soft, Гейтс покинув навчання в Гарварді. Диплом він отримав лише через 30 років!

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Сьогодні Білл Гейтс є найвідомішим мільярдером у світі. Він успішний підприємець, щедрий меценат та люблячий сім'янин. Він також відомий тим, що веде досить аскетичний спосіб життя і це попри свої статки. Він пише книги і радо ділиться секретами свого успіху. Погодьтесь, у нього є чому повчитись?

У день народження Білла Гейтса редакція LifeStyle 24 пропонує 11 мотивуючих цитат засновника Microsoft, які можуть пояснити те, що зробило його таким успішним.

Про наполегливість

Перш ніж Гейтс став мільярдером, йому довелося добряче попрацювати і розвинути лідерські якості. Мова програмування BASIC писалася в авральному режимі, так як договір на його використання в комп'ютері "Альтаїр" був підписаний, коли робота ще й не починалася.



Білл Гейтс

Першу спробу продати своє програмне забезпечення Гейтс зробив ще студентом. Саме це й підштовхнуло його кинути навчання і водночас стало першим кроком до визнання та багатства.

"Один з моїх найяскравіших спогадів про Гарвард стосується січня 1975 року, коли я зателефонував з гуртожитку Кур'єр-Гауз в компанію в місті Альбукерк, яка почала робити перші в світі комп'ютери. Я запропонував їм купити наше програмне забезпечення. І переживав, що вони зрозуміють, що я усього лише студент з гуртожитку та кинуть слухавку. Натомість вони сказали: "Ми не зовсім готові. Заїдь до нас через місяць!". Це було гарним знаком, бо насправді ми ще не зовсім написали програму. З того моменту я працював удень і вночі над цим додатковим проектом, який ознаменував кінець навчання в коледжі та початок видатного шляху разом з Microsoft", – з виступу перед студентами Гарварду в 2007 році.

Насолоджуйтеся тим, що ви робите і ви ніколи в своєму житті не будете працювати.

Про лідерство

Сьогоднішньому мільярдерові довелося пережити багато. Спочатку він не володів лідерськими задатками, але зумів правильно застосувати здатність до логічного мислення. Життя навчило його не тільки працювати і досягати успіху, але ще і любити близьких, а також допомагати нужденним.

Світу наплювати на твоє самовідчуття і самоповагу. Світ очікує від тебе якихось досягнень, перед тим як прийняти до уваги твоє відчуття власної гідності.

Про Стіва Джобса

В ході становлення і розвитку Macintosh на початку 80-х років, Microsoft була дуже важливим союзником Apple. Тоді обидві компанії розуміли всю важливість створення гарного софту і це їх зближувало.



Білл Гейтс (ліворуч) та Стів Джобс (праворуч)

Перш ніж показати Macintosh усіму світу, Джобс організував спеціальний захід для VIP-гостей, серед яких був Гейтс. Комп'ютер Apple настільки вразив Білла, що той не міг відірвати від нього очей. Стосунки Джобса та Гейтса – дуже неоднозначні, був період і конкуренції, і товариства, а деяких час вони між собою взагалі не спілкувались.

Стів і я – ми були дуже різними. Але обидва добре вміли відбирати людей. У нас була суперенергія, і ми суперважко працювали. Ми тісно співпрацювали при розробці оригінального ПЗ для Mac – це було дивно, тому що у нас над цим працювало більше людей, ніж в Apple. Але ми були дуже наївними. Стів пообіцяв нам, що комп'ютер буде коштувати 499 доларів, а в наступну хвилину ми дізнаємося, що він вже коштує 1 999 доларів. Але все одно цей проект був приголомшливим досвідом.



Стів Джобс (ліворуч) та Білл Гейтс (праворуч)

Про технології

Білл Гейтс народився і зростав у світі, де про комп'ютери навіть ще не чули. Свою першу програму Гейтс написав ще в школі, це був просто симулятор, який дозволяв грати проти машини. Поява Microsoft і її численні програмні продукти буквально перевернули світ комп’ютерних технологій. Сьогодні ми (у більшості випадків) не можемо уявити свою роботу без комп'ютерів, які працюють на операційних системах від Microsoft, а в процесі будь-якої діяльності використовуються однойменні офісні програмні додатки.

Це приголомшливо – зі світу, де про комп'ютери мало що чули і вони були дуже складними, ми потрапили в світ, де їх використовують кожен день. Це мрія, яку я хотів здійснити. Дуже багато виявилося таким, як я і очікував. Можна сперечатися про моделі рекламного бізнесу або про те, який мережевий протокол краще або який розмір екрану для яких речей потрібно використовувати. Правда, зараз менше роботів, ніж я думав.

Про можливості

Кожна робота вимагає від вас віддачі та наполегливості. Білл Гейтс закликає використовувати усі можливості, які дає вам життя. Навіть якщо мова йде про роботу в McDonald's.

Продавати гамбургери – не нижче вашої гідності. Ваші дідусі і бабусі використовували інше слово для роздачі котлет – вони називали це "можливістю".



Виступ Білла Гейтса в університеті Васеда

Про відпочинок

Прагматизм буквально у всьому і наполеглива праця – так говорять про Білла Гейтса. Працювати, працювати і ще раз працювати – його установка. Відпочинок він вважає ознакою слабкості, тому Білл працював багато годин кожен день, оскільки переконаний, що якщо ти стоїш на одному місці, цінність того, чого ти домігся, дуже швидко приходить до нуля. А в світі комп'ютерів це найпомітніше. Навіть після того, як в 2008 року Гейтс відійшов від активного управління Microsoft, він не припинив працювати. Тепер його головна сфера зайнятості – це благочинність.

Коли мені було двадцять, я ніколи не дозволяв собі вихідних.

Про бізнес

Бажання бути першим завжди і всюди, робити все краще за інших – ця риса властива Біллу Гейтсу з дитинства. І вона принесло свої плоди – панування на світовому ринку комп'ютерної індустрії! Що й казати, більш ніж на 80% всіх персональних комп'ютерів встановлено програмне забезпечення Microsoft.

Бізнес – захоплююча гра, в якій максимум азарту поєднується з мінімумом правил.



Білл Гейтс

Про багатство

В 1994 році Білл Гейтс заснував Фонд Вільяма Гейтса (в 1999 році назва змінена на Фонд Білла і Мелінди Гейтс). Сьогодні це найбільший у світі благодійний фонд. Головна мета фонду – підтримка і поліпшення системи охорони здоров'я, а також подолання голоду в бідних країнах. Кошти фонду направлялися на програму з попередження і лікування СНІДу і туберкульозу, на боротьбу з малярією, в проект з імунізації дітей в Індії та Африці.

За свою благодійну діяльність у 2005 році Білла Гейтса визнали людиною року за версією журналу Time.

Величезне багатство йде рука об руку з великою відповідальністю, зобов'язаннями поділитися з суспільством і забезпечити оптимальний розподіл цих коштів серед тих, хто їх потребує.

Беручи до уваги стан Гейтса, можна сказати, що він навряд чи хвалиться ним: у нього є три будинки, один літак, немає яхт, він носить звичайні черевики і джемпери. Окуляри ось уже 40 років одні й ті ж.

Про політику

Білл Гейтс – великий оптиміст. Для нього весь світ – операційна система, деякі "баги" якої потрібно просто налагодити. Погляд Білла Гейтса на глобальні проблеми – погляд через призму програмного коду: він переконаний, будь то Windows 8, бідність або кліматичні зміни – будь-яку систему можна привести в порядок, якщо ти володієш потрібними інструментами та навичками.



Білл Гейтс

Громадяни, які все більше долучаються до благ мережі, не бажають погоджуватися з тим, що державна машина неодмінно повинна бути неповороткою і несповідимою в шляхах своїх.

Про вегетаріанство

В останні роки тема веганства та вегетаріанства особливо актуальна. Розуміючи, що з часом залежність людства від продуктів тваринного походження буде тільки посилюватися зі збільшенням росту населення, Білл Гейтс за участю інших інвесторів вклали 108 мільйонів доларів у фінансування проекту Impossible Foods з вирощування штучного м'яса і сирів.

Мене вражають всі ці компанії, які займаються м'ясом, молоком і яйцями, адже під їх носом їх же конкуренти роблять чудові продукти на рослинній основі, які набагато доступніші за ціною і корисніші для здоров'я. Виробництво рослинної продукції набагато раціональніше з усіх боків, бо не вимагає жорстокого поводження з тваринами, обходиться дешевше. Якщо ми постараємося по-новому подивитися на те, чим ми харчуємося, і як ця їжа потрапляє на наші тарілки, ми будемо більш відкриті до харчових інновацій.