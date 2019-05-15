Більше не разом: зіркові пари, які ми найбільше пам'ятаємо навіть після розлучення

Кажуть, любові потрібна тиша. Багато хто дотримується цієї догми, проте наші герої не відносяться до когорти тих, хто оберігає свої стосунки в затінку. Ми розповімо вам про зіркові пари, які стали епіцентром уваги та захопленням мільйонів прихильників і залишилися у їхній пам'яті назавжди.

Ірина Шейк і Кріштіану Роналду

Вона – красуня топ-модель, про яку мріє кожен чоловік. Він – футболіст світового рівня, про якого мріє кожна жінка. 2010 рік для знаменитостей ознаменувався радісною подією, адже саме цього року пара зустрілася поглядами під час зйомки реклами Armani. Російська супермодель демонструвала купальники, а найтитулованіший спортсмен планети – білизну.



Історія кохання Ірини Шейк і Кріштіану Роналду

Через деякий час їх стали помічати разом на світських та спортивних заходах. Проте португальський футболіст не одразу добився прихильності російської красуні. Харизматичний та статусний спортсмен запам'ятався усім шанувальникам своєю легковажністю до стосунків. Роналду змінював дівчат настільки швидко, що вмить здобув статус самовпевненого та самозакоханого хлопця, перед яким ніхто не встоїть.

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На залицяння найкращого футболіста Ірина Шейк не надто спішила відповідати взаємністю. Тоді спортсмен почав будь-яким способом догоджати дівчині, лише б вона звернула на нього увагу. Португальський мачо, який не звик довго добиватися дівчат – не здавався, а довгонога модель була довгий час непохитною та крижаною.



Ірина Шейк і Кріштіану Роналду

Молоді, красиві та багаті: увесь світ спостерігав за їхнім коханням. Пара часто проводила разом час та брала участь у різних фотосесіях. Після кількарічних стосунків топ-модель навіть дочекалася від футболіста пропозиції руки і серця. Це сталося на шоу Девіда Леттермана, в якому дівчина брала участь, проте пара так і не обвінчалася.

Через 5 років стосунків, пару неочікувано спіткало спустошення, тож їхній союз не мав права на подальше існування. Розлучення найбільш обговорюваного роману сколихнув увесь світ, а мережа розривалася здивуванням фанатів.



Розлучення Роналду та Шейк сколихнуло увесь світ

Розрив стосунків одразу помітили журналісти, які зрозуміли, що Шейк не приїхала з Роналду в Цюріх на вручення "Золотого м'яча". Відтак футболіст, отримавши приз, не згадав кохану в своїй промові, як це зробив у минулому році. Замість футбольної тусовки Шейк вирішила гучно відсвяткувати свій день народження на Мальдівах. Офіційно пара не повідомляла про перерву в стосунках, проте разом їх більше ніколи не бачили.

Селена Гомес і Джастін Бібер

Їхня пара – одна з найбільш пристальних пар Голлівуду, за якими слідкували мільйони прихильників. Вони були одними з найвідоміших і непередбачуваних сучасних пар. Їхнє кохання було прикладом для наслідуваня, а коли їхня любов зазнала поразки – з ними плакали усі, хто бачив цю пару в далекому майбутньому.



Джастін Бібер та Селена Гомес

Знайомство зіркової пари відбулося у 2010 році. Тоді ще Бібер та Гомес не були такими популярними, тож поява на світських заходах загадкової пари, було не більше, аніж піар-хід для того, аби зацікавити аудиторію.

Проте через рік папараці підловили підлітків на відпочинку, коли вони трималися за руки. З цього часу пара починає приковувати до себе увагу журналістів, фотокамер та шанувальників. Вже через деякий час Селена знайомить свого обранця з мамою.



Закохана пара

З 2012 до 2013 року інтернет-видання та газети не встигали замінювати заголовки від "Селена Гомес та Джастін Бібер розлучилися" до "Селена Гомес та Джастін Бібер знову разом". Ймовірно, досвід у стосунках та вік диктував свої правила, адже пара ніяк не могла дійти згоди щодо свого статусу. Незабутні побачення, оберемки квітів, дорогі подарунки оберталися слізьми, самотністю та шаленим розчаруванням.

Після остаточного завершення стосунків ЗМІ довго писали про те, що пара ніяк не може забути свого першого справжнього кохання. У 2017 році Гомес з'явилася на публіці з бойфрендом The Weekend, проте через деякий час вони розлучилися.



Селена Гомес та Джастін Бібер

Джастін тим часом свою біль загоював поруч з моделлю Хейлі Болдуін, яка повернула хлопця до життя. У 2018 році молода пара заручилася на Багамських островах.

У 2018 році раптова госпіталізація співачки Селени Гомес до психіатричної лікарні стала справжнім шоком для всіх американців. Вразила ця новина і її екс-коханого Джастіна Бібера, який не стримав сліз.

Селена була його першою великою любов'ю. Він дуже засмучений через те, що вона опинилася в лікарні. Він вважає її частиною свого життя і хоче, щоб вона була щаслива і здорова,

– розповів інсайдер журналу People.

Бред Пітт і Анджеліна Джолі

Голівудський красунчик Бред Пітт до зустрічі з Анджеліною Джолі закохувався лише в білявок. Майже три роки актор зустрічався з акторкою Гвінет Пелтроу, навіть встиг їй зробити освідчення, проте пара невдовзі розлучилася. Пітт довго не сумував, тож знайшов собі іншу пасію – Дженіфер Еністон. Через 2 роки запального кохання пара одружилася.

В цей же час красуня Анджеліна до зустрічі зі своїм майбутнім коханим встигла бути заміжньою двічі. З останнім чоловіком розлучення не було легким, тож щастя Джолі знайшла в сині Меддоксі, якого вона з екс-чоловіком усиновила за три місяці до розлучення.



Голівудська закохана пара

У травні 2004 року на зйомках фільму "Містер та місіс Смітт" актори перенесли своє почуття поза вказівками режисера та знімального майданчику в особисте життя. Через півроку після пристрасного роману, подружжя Пітт та Еністон оголошують про розлучення.

Весною 2005 року закохана пара таємно вирушає в подорож у Кенію, після чого, всі чутки про їхній роман розвіюються та стають правдою. В тому ж році закохані вперше позують на обкладинці журналу в образі закоханого подружжя, а Джолі всиновлює ефіопійку Захару.

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Через рік прихильники таємної пари дізнаються чудову новину – акторка вагітна, а Пітт не проти всиновити обох дітей. У травні 2006 року в Намібії на світ народжується малятко закоханих – Шайло. Ще через рік у сім'ї з'являється нове поповнення – в'єтнамець Пакс Тьєн.

На Каннському кінофестивалі у 2008 році Джолі не припиняє дивувати шанувальників новиною щодо дітей. Через 2 місяці у пари народилися власні малюки – близнятка Нокс і Вівієн. Перші знімки новонароджених немовлят пара продала одному з американських видань за 14 мільйонів доларів.



Новонароджені малюки подружжя

У 2012 році закохані заручаються, а через рік Джолі проходить подвійну мастектомію і доносить до людей меседж про те, що рак не смертельний і з ним треба боротися. Частина виручених коштів була перерахована в фонд The Jolie-Pitt Foundation на відновлення штату Новий Орлеан, який постраждав від урагану "Катріна".

У 2014 році пара таємно узаконила свої стосунки у Франції в присутності 22 гостей. На святі не було ні зіркових гостей, ні преси. Лише діти та рідні стали свідками офіційного народження сім'ї. Видання People опублікувало фото весільного плаття Анджеліни Джолі від Versace. Малюнки на ньому намалювали діти новоспеченого подружжя.



Весілля Піттів

Відомо, що пара уклала жорсткий шлюбний контракт. У випадку зради, Пітт повинен позбутися права спільної опіки над їхніми дітьми. Після двох років громадянського шлюбу, видання почали наповнюватись заголовками про розлучення Джолі та Пітта. Причиною цьому стали непереборні розбіжності між подружжям. За словамм Джолі, вона незадоволена методами виховання дітей Пітта.



Анджеліна Джолі з дітьми

Майже 3 роки Бред Пітт і Анджеліна Джолі не можуть порозумітись у питаннях розлучення. Найбільше суперечок у пари виникає через розбіжності у поглядах щодо опіки над 6 дітьми.

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Вінсент Кассель і Моніка Беллучі

Оскароносне знайомство пари відбулося на зйомках фільму "Квартира" у далекому 1996 році. В той час Моніка лише розпочинала свою кар'єру, а Кассель вже був відомим та популярним. Стосунки цих людей не одразу спалахнули блискавичним коханням. Кассель здавався красуні нудним, а Моніка для Вінсента була черговою "моделькою", яка хоче пробитися в шоу-біз.



Кассель і Беллучі

Однак усі невподобання змінив один поцілунок, який актори повинні були виконати за сюжетом фільму. Таким солодким початком розпочалися їхні романтичні стосунки. Три роки пара зустрічалася, а вже у 1999 році узаконила свій союз. За словами друзів та близьких людей, до одруження вони жили як закохані, а не сімейна пара, і часто перебували на відстані одне від одного.

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Перша дочка подружжя народилася у 2004 році, коли Моніці було 39, а друга – аж у 2010-му, коли їй виповнилося 45. Коли наймолодшій донечці було 4 роки, пара розлучилася.

Венсан і Моніка розлучилися легко. Не було ні публічних скандалів, ні судових процесів, ні поділу дітей. Просто одного разу вони зрозуміли, що їх шлюб перестав бути справжнім. Моніці був потрібен спокій та впевненість у чоловіку, а Касселю – свобода та неприв'язаність до сім'ї.



Подружжя виховує спільну доньку / Сплетник

Однак екс-подружжя таки поєднує щось спільне, адже обоє мають потяг до молодших за віком обранців. 52-річний Венсен Кассель одружився з майже втричі молодшою моделлю Тіною Кунакі, яка народила йому донечку. А пристрасна 54-річна італійка Моніка Беллучі повсякчас постає перед камерами з молодшим на 18 років власником арт-галереї Ніколасом Лефевром.

Том Круз і Ніколь Кідман

Їхній шлюб називали ідеальним, а вони самі були прикладом для наслідування. Прекрасні, щасливі та закохані, однак красива історія завершилася сумним фіналом.



Том Круз і Ніколь Кідман

На перший погляд низького за зростом американця Тома Круза і стрункої та високої австралійки не може нічого поєднувати, але в цьому світі є те, що з'єднає усі прогалини – це любов. Вона і поєднувала пару впродовж 10 років, а потім щось пішло не так.

Я була такою юною, коли виходила заміж. Зараз я озираюся назад і не розумію, що це було. У ті часи я виглядала, як Тейлор Свіфт. А їй 26 років. Коли мені було 27 років, у мене вже було двоє дітей, і я була одружена чотири роки. Але це те, чого я хотіла,

– розповідала журналістам Ніколь Кідман.

Пара познайомилися у 1990 році. Крузу було 28 років і він вже на той час був доволі популярним в кіно, чого не скажеш про 23-річну Ніколь, яка робила свої перші кроки в світі кінематографу.



Закохане подружжя

Оскароносна зустріч майбутнього подружжя відбулася на пробах до фільму "Дні грому". Тоді за розповіддю Кідман, вона зрозуміла, що зйомки у фільмі для неї уже завершилися, адже вона набагато вища за Тома, відтак в кадрі такий симбіоз виглядатиме дещо кумедно. Однак Тому припала до душі миловидна білявка, тож головна роль дісталася саме їй.

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Стосунки пари розвивалися дуже швидко, тож відносно недовго прозустрічавшись, пара узаконила свої відносини, ставши офіційно чоловіком та дружиною. За подружжям пильно спостерігали шанувальники, адже вони демонстрували свою любов у кращих традиціях Голлівуду: дорогі подарунки, розкіш, пристрасть, подорожі в найрізноманітніші куточки Землі.

Апогеєм кохання Тома до Ніколь стала покупка приватного літака, якому актор дав назву "Солодка Нік". Для повного щастя не вистачало дітей, тож пара наважилася на усиновлення.



Всиновлені діти подружжя

У 1998 році подружжя переїхало в Лондон в розкішний особняк. Згодом їх запросили на зйомки фільму "З широко закритими очима". За розповідями, зйомки акторам далися дуже важко, через що режиссер винаймав для сімейної пари сексопатолога, щоб вони органічно вжилися в роль. Вже через три роки, у 2001 році Кідман повідомляє, що їхній шлюб з Томом добіг до кінця.

З часу їхнього одруження минуло чимало часу. Круз ще раз одружився, однак шлюб також видався невдалим. Ніколь Кідман вийшла заміж за австралійського співака і стала мамою двох донечок. Пізніше в одному з інтерв'ю, Кідман зізнається, що шлюб з Томом Крузом був для неї справжнім пеклом, з якого їй було дуже важко вибратися.