Бінді Ірвін: прихильниця дикої природи і спадкоємиця справи батька

Юна австрійська актриса та пристрасна природозахисниця Бінді Сью Ірвін святкує свій 21-ий день народження.

Дівчина з юних років перейняла від батька любов до тварин та дикої природи. Бінді і її сім'я продовжили справу батька і присвятили своє життя розвитку зоопарку після його смерті. Дівчина є справжнім "воїном дикої природи". Австралійський зоопарк завжди був її будинком, а кожна тварина є частиною її сім'ї.

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LifeStyle 24 розповість вам про "воїна дикої природи", яка піклується про тварин і не уявляє свого життя без них.

Дитинство

Актриса є дочкою натураліста, тележурналіста, відомого експерта з дикої природи Стіва Ірвіна та природозахисниці Террі Ірвін. Також у неї є молодший брат Робін.



Бінді Ірвін із сім'єю / POPSUGAR Australia

Її батько був зіркою популярної природної програми "Мисливець за крокодилом". Оскыльки батьки захоплювалися тваринами, то її перше ім'я походить від імені улюбленого крокодила батька – Бінді, а її друге – від сімейного собаки.

Сью вперше з'явилася перед камерами, коли їй було всього кілька тижнів. Дівчині змалечку прищеплювали любов до дикої природи. Вона виросла в оточенні тварин в Австралійському зоопарку, який належить її сім'ї.

Все своє дитинство я практично жила в зоопарку. Це було справжнє божевілля. Не багато дітей скажуть це,

– розповідає Бінді.

У 8 років Бінді втратила батька, який помер після того, як постраждав від ската під час підводного плавання в Австралії/ Сталос це у Національному парку "Великий бар'єрний риф" неподалік міста Порт-Дуглас. Він знімався для свого нового телевізійного серіалу.

Батько був справжнім воїном дикої природи. Ми завжди ним захоплювалися,

– дівчина завжди вважала його своїм героєм.



Бінді Ірвен із батьком / Time Magazine

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Кар'єра

У пам'ять про свого батька Бінді знялася у телевізійному документальному фільмі "Мисливець за крокодилами".

У 2006 році створила програму про дику природу для американського телебачення "Бінді – дівчина джунглів". Прагнучи не лише розважати, але й навчати глядачів розповідями про тварин, вона їхала на слоні, грала з пітоном і розповіда про своїх тварин аудиторії. ЇЇ метою було розказати про важливість догляду за тваринами і дикою природою.

Разом із своєю матір'ю актриса з'явилася у документальній серії "Краща планета з Террі і Бінді".

Окрім того, вона багато подорожує світом, відвідуючи дикі місця, щоб дізнатися більше про планету, яку вона хоче захистити.

Bindi Wear International

У 2007 році заснувала екологічно чисту дитячу лінія одяг "Bindi Wear International". Всі надходження йдуть на підтримку програми збереження Австралії.

Це одяг для дітей до 10-ти років, який складається з понад 200 штук денного одягу, купальників, взуття та шкарпеток, а також аксесуарів, включаючи сумки та капелюхи.

Талановита Бінді

У 2015 році Бінді взяла участь в американській версії шоу "Танці з зірками". Разом зі своїм партнером Дереком Хафом вони посіли перше місце. Це був один із викликів у її житті, де вона змогла отримати великий досвід.



Бінді Ірвен зайняла перше місце на шоу "Танці з зірками" / US Weekly

Особисте життя

Бінді познайомилася із своїм хлопцем Чендлером у зоопарку. Він родом із США і у 2013 році під час поїздки в Австралію Чендлер з сім'єю відвідали Австралійський зоопарк, де він і познайомився з Бінді. Зараз Чендлер живе в Австралії, є послом всесвітнього фонду дикої природи і працює в зоопарку.



Бінді Ірвен заручилася/ Instagram / @bindisueirwin

Сьогодні щаслива Бінді здивувала усіх прихильників приємною новиною. Вона сказала "так" своєму хлопцеві. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото, де на руці видніється обручка.

На мій день народження я сказала "так" і "назавжди" любові мого життя,

– прокоментувла Бінді.

Автор: Ірина Ковальчук