12 липня багато років тому в Києві влаштовували жіноче свято Брикси. У цей день чоловіки виконували всі примхи та забаганки своїх дружин. Вони не лише господарювали, готували й прали, а навіть носили обраниць на руках до шинку, де ті "відривалися" на повну.

У наших предків був своєрідний аналог Міжнародного жіночого дня – свято Брикси, яке припадало на 12 липня. Саме цього дня чоловіки були змушені виконувати всі забаганки своїх дружин. 24 канал пропонує дізнатися, як відбувалося святкування у Києві та які примхи коханих виконували чоловіки багато років тому.

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Востаннє Брикси бачив на власні очі в столиці журналіст С. Ярон 1880 року. Тоді жінка сиділа у санях з прутиком ліщини, а чоловік тягнув її до найближчого шинку. Леді не відмовляла собі в задоволенні скуштувати горілку й розпивала її там, де їй заманеться.

Про унікальний український жіночий день збереглося мало фактів, але відомі й інші розваги жінок на Брикси. Крім прибирання оселі й приготування обіду, чоловіки везли своїх дружин на базар, де ті обирали собі подарунки – намисто чи сережки. Згодом вони влаштовували святкування у шинку, в якому випивали та танцювали на столах. Після завершення вечора кохані несли їх на плечах додому.