Чарівний будиночок з книгами: у США жінка перетворила мертве дерево на бібліотеку – фото

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Чарівний будиночок з книгами: у США жінка перетворила мертве дерево на бібліотеку
Чарівний будиночок з книгами: у США жінка перетворила мертве дерево на бібліотеку / Фото з відкритих джерел

У Коур-д’Ален, штаті Айдахо, жінка вирішила перетворити мертву тополю, якій вже було 110 років, на милий будиночок з книгами для своїх сусідів.

Про це йдеться на сайті My Modern Met.

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Коли дерево почало гнити, то жінка вирішила перетворити його на щось особливе, аніж просто зрубати та викорчувати. Так і з'явилася інсталяція, яка приносить користь.

Тепер книжку з дерева може взяти кожен охочий – як і покласти туди свою.

Чарівний будиночок-дерево для книг
Чарівний будиночок-дерево для книг

Маленька бібліотека з дерева включає в себе кам'яні сходи, скляні двері, теплий інтер'єр та зовнішнє освітлення, що забезпечує привітний блиск. Навіть у невеликих деталях проект зберігає свою літературну мету, адже трохи вище дверного отвору розміщені мініатюрні книги, які нагадують про великих класиків.

Мініатюрні книги для інтер'єру
Мініатюрні книги для інтер'єру

Варто додати, що бібліотека виникла за підтримки організації Little Free Library, яка допомагає створювати так звані "пункти читання". Завдяки цій оганізації нині існує вже 75 тисяч міні-бібіотек у 88 країнах світу.

Скріншот з Instagram-сторінки Little Free Library
Скріншот з Instagram-сторінки Little Free Library

Що таке Little Free Library?Це організація під назвою "Маленька безкоштовна бібліотека", що є центром глобальної мережі волонтерів та меценатів, які базуються на заходах, і створюють спільні бібліотеки для обміну книгами. Місія Little Free Library – надихати любов'ю на читання, побудувати спільноту та ініціювати творчість, сприяючи обміну книгами навколо світу.

Теги: LifeStyle Новини культури Дизайн Новини нерухомості світу Новини нерухомості
Джерело: Lifestyle
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