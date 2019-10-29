Чи святкують українці Геловін: опитування

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Чи святкують українці Геловін?
Чи святкують українці Геловін? / www.zczuba.sport.pl

Геловін або Відьомська ніч – подія, яку щороку святкують в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. В європейських країн воно поступається за популярністю хіба Різдву, але як ставляться до Геловіну українці?

Геловін традиційно відзначають ввечері перед Днем всіх святих. Подію гучно святкують в США, Канаді та Великій Британії.

До слова: Куди піти у Києві на Геловін: афіша заходів

Геловін походить від стародавнього кельтського свята жнив та днів мертвих. А після прийняття християнства у IX столітті 1 листопада почали відзначати День усіх святих. Дата збіглася із язичницьким Самайном. В англійській мові цей день має назву All Hallow’s Eve і якщо скоротити, виходить Halloween.

За традиціями, люди вирізають з гарбузів ліхтарі у вигляді людської голови, а діти, переодягнені у костюми монстрів чи різних фантастичних персонажів, лякають дорослих, вимагаючи в них солодощі.

via GIPHY

В Україні про Геловін згадали наприкінці минулого століття. Сьогодні українці можуть відвідати тематичні вечірки до Геловіну, взяти участь у різних святкуваннях, фестивалях чи парадах зомбі, які влаштовують у різних містах країни. Втім, традиційні вечірні святкування все ще лишаються новими для українців.

Фото та відео з параду зомбі у Києві – дивіться у матеріалі 24 каналу

Тому ми вирішили запитати, як українці ставляться до святкування Геловіну та чи знають вони, чому святкують цю дату.

Відповіді дивіться у відео 24 каналу:

 

 

 

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Автор: Андрій Костюк
Теги: Новини України Новини США LifeStyle Новини LifeStyle Геловін Традиції
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