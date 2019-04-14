Чи виживеш ти в "Грі престолів": цікавий тест для справжніх фанів
Жити чи не жити: ось у чому питання, на яке ми мали сміливість відповісти. А чи матимеш ти сміливість дізнатись правду?
У "Грі престолів", де практично щохвилини хтось відходить у інший світ, важко триматись на плаву. А як довго зможеш протриматись ти? Наші питання виведуть тебе на чисту воду і покажуть хто є хто.
Valar morghulis.
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Джерело: LifeStyle 24
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