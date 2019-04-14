Чи виживеш ти в "Грі престолів": цікавий тест для справжніх фанів

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Тест / Instagram / @gameofthrones

Жити чи не жити: ось у чому питання, на яке ми мали сміливість відповісти. А чи матимеш ти сміливість дізнатись правду?

У "Грі престолів", де практично щохвилини хтось відходить у інший світ, важко триматись на плаву. А як довго зможеш протриматись ти? Наші питання виведуть тебе на чисту воду і покажуть хто є хто.

Valar morghulis.

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Теги: LifeStyle Публікації Кіно Гра престолів Тести
Джерело: LifeStyle 24
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