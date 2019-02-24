Чи згідні ви з перемогою MARUV на Нацвідборі Євробачення-2019: Ваша думка

В Україні відбувся фінал Національного відбору до Євробачення-2019, де судді та глядачі обрали переможця. Нею стала українська співачка MARUV, яка відзначилась своїми провокативними виступами у прямих ефірах та гастролями в Росії.

Фінал відбору на Євробачення-2019 від України пройшов 23 лютого, де за головну перемогу змагались 6 конкурсантів: Freedom jazz, ANNA MARIA, KAZKA, MARUV, Brunettes Shoot Blondes та YUKO. За разультатами балів від суддів та глядачів перемогу здобула MARUV – сумарно вона отримала 11 балів. Фінал відбору Євробачення-2019 розпочався о 19:00 і відбувався в прямому ефірі на українських телеканалах СТБ і UA:ПЕРШИЙ.

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Незважаючи на російські гастролі, які вона коментує як "привнесення миру між країнами", глядачі та судді шоу обрали її представником від України на головному конкурсі в Ізраїлі, що відбудеться вже у травні цього року. Журналісти LifeStyle 24 пропонують поділитись своїми думками та проголосувати, чи згідні ви з перемогою MARUV на відборі до Євробачення-2019?