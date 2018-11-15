Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок

Наслідуючи американські традиції, вітчизняні інтернет-магазини готуються до Чорної п'ятниці. Це буде великий розпродаж зі смачними цінами. Пропозицій буде багато. Але і ризики будуть. Сайт 24 каналу спільно з експертами підготували пам'ятку – що варто пам'ятати, щоб не прогадати на розпродажі.

Вже наступного тижня всі "святкуватимуть" Чорну п’ятницю та витратять тисячі гривень на покупки. Щоб шопінг приніс задоволення, слід до нього підготуватися. 24 каналу про це детальніше розповіли спеціалісти маркетплейсу Prom.ua.

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1. Дізнайтеся про умови повернення товару

Після того, як ви підготували список бажаних товарів, ознайомтеся з умовами їх повернення. Особливо це актуально для сайтів, де ви раніше не купували. Якщо товар не підійшов, його можна повернути впродовж 14 днів, проте слід дотримуватися певних правил. Про це, зазвичай, написано на сайті продавця. До товарів, які не підлягають поверненню, належать: продукти та напої, ліки, предмети гігієни, косметика та парфумерія, м’які дитячі іграшки, білизна.



Чорна п'ятниця 2018

2. Стежте за цінами

На одні й ті ж товари продавці роблять різні знижки. За тиждень, або хоча б за 2-3 дні, запишіть собі ціни в магазинах на обрані товари. Так ви побачите реальний розмір знижок. Продавці використовують Чорну п’ятницю також, щоб позбутися "залишків" серед тих товарів, на які пройшов сезон. Найбільші знижки роблять на одяг та взуття. Тож, літні сукні, сарафани можуть коштувати на 70% дешевше, осінній та зимовий одяг з минулих колекцій – на 25-40%. А от знижки на техніку, електроніку та меблі найменші – близько 15-20%.

3. Зробіть розвідку

Товари з найкращою ціною розбирають за перші дві години. Щоб не витрачати час на пошук вигідних пропозицій, підпишіться на розсилки тих магазинів, в яких плануєте покупки. Відтак, ви швидко зорієнтуєтесь де та з чого почати шопінг.

4. Спілкуйтеся з продавцем

Обираючи на маркетплейсі, можна торгуватися з продавцями та отримати додаткову знижку.

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5. Уникайте шахраїв

Незалежно від днів акцій і розпродажів, раціонально оцінюйте вартість товару. Якщо на дорогий товар стоїть дуже велика знижка, перевірте спочатку продавця. Вивчайте їхній рейтинг та відгуки. Крім того, обирайте доставку кур'єром з оплатою готівкою, або – в поштове відділення з післяплатою.



Чорна п'ятниця 2018

Краще уникати оплати на особисту картку продавця, тим більше, якщо це новий для вас інтернет-магазин. Краще обирайте перевірені місця для інтернет-шопінгу. Наприклад, Prom.ua страхує всі покупки через маркетплейс на 3000 гривень, Bigl.ua – на 5000 гривень.

Коли краще заходити на сайти, щоб вигідно купити?

Розпродаж стартує 23 листопада в 00:00 і триває до 23:59. Краще замовляти товар якомога раніше, тому що через високий попит до кінця розпродажу потрібних речей може не бути.

Тож, щоб зопалу не купити зайвого у Чорну п’ятницю, складайте список покупок, моніторте їх вартість за кілька днів до початку розпродажу. Найзручніше це робити за допомогою прайс-агрегаторів або маркетплейсів. Таким чином ви точно будете знати, що: а) купили вигідно; б) купили свідомо; в) річ вам дійсно потрібна, а не просто підвернулася.